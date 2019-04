Real Madrid Benzema y Bale, las dos caras del Real Madrid El francés suma 21 de los 59 goles del equipo en Liga; el galés está en la lista de transferibles; o se queda o será traspasado, pero nunca será cedido

Bale y Benzema. Benzema y Bale. No podemos decir que tanto monta, porque no montan lo mismo en el interés del club que les paga. El ariete francés ha rendido mejor que nunca. El británico no ha funcionado a su nivel. Y está en la lista de transferibles. El Real Madrid ha manifestado, por cierto, que Bale nunca será cedido. El galés tiene contrato hasta 2022 y puede ser traspasado o quedarse en la plantilla futura, pero nunca entrará en una operación de préstamo, como sucedió con James. O se queda o marcha definitivamente . Las suplencias con Zidane lo dicen todo.

Bale lleva catorce goles en todas las competiciones y solo ocho en Liga; no asumió el rol de líder como ha hecho Karim

Ganador de cuatro Champions como el británico, con cuatro años más de andadura en la casa blanca, Benzema es el goleador del Real Madrid de la transición. El ariete francés fue el autor de tres goles ante el Athletic y reafirma su excelente rendimiento en esta Liga, en la que ha firmado 21 de las 59 dianas del equipo. Suma 30 dianas en toda la temporada y en todas las competiciones. Bale lleva 14 tantos en la campaña y solo ha conseguido ocho en la Liga.

Gracias al «hat-trick» de Benzema en esa victoria ante el Athletic, el Real Madrid alcanzó los 6.100 goles en la Liga y se convirtió en el primer equipo que llega a esta cifra en la historia de la competición. Además, el francés es el jugador de la plantilla que más ha contribuido a alcanzar este registro con 148 goles. Por detrás de los blancos, el Barcelona (6.082) y el Athletic (4.708) son los siguientes conjuntos con más tantos.

En cuanto a las temporadas, la mejor cifra anotadora se logró en la Liga 2011-12, cuando el Real Madrid de Mourinho marcó 121 tantos, hito que permitió denominarla «la Liga de los récords».