MotoGP | GP de San Marino Pole para Viñales tras un nuevo encontronazo entre Márquez y Rossi

Maverick Viñales logró su segunda pole tras una última vuelta frenética en la que logró quitarle el mejor crono a Espargaró, que se había colocado primero y soñaba con darle la primera pole de su historia a KTM. Quartaro, que era el favorito, acabó tercero. No obstante, el último giro, y tal vez toda la matinal, estuvo marcado por un nuevo encontronazo entre Marc Márquez y Valentino Rossi cuando el español trataba de batir todos los tiempos y lograr una nueva primera posición. Aunque Márquez se pasó de largo, continuó pugnando con el italiano hasta que ambos se estorbaron mutuamente, lo que dejó al catalán fuera de la primera fila por segunda vez esta temporada.

¡A cámara lenta! Esto es lo que ha ocurrido entre Márquez y Rossi en la última vuelta lanzada durante la batalla por la pole 😲#SanMarinoGP 🇸🇲 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/V3RhcYWHse — DAZN España (@DAZN_ES) September 14, 2019

Aunque Viñales estaba muy satisfecho por su pole, el hombre más feliz de GP era Pol Espargaró, que no cabía en sí de gozo. «Soy el hombre mas contento del mundo hoy y durante un mes y medio. Salía con muchos nervios y se me ha calado la moto se me ha n ido todos los planes a la basura pero la final he podido aprovechar. Ver la KTM entre dos dos Yamahas es impresionante».

Canet, segundo en Moto3

A falta de que se dispute la clasificación en Moto2, en Moto3 la segunda mejor posición fue para Aarón Canet, que salvó una mañana difícil. Tatsuki Suzuki logró el mejor tiempo y saldrá primero, aunque esa segunda plaza para el valenciano es una buena opción de cara a la general, ya que podrá atacar en carrera a Dalla Porta,e l líder de la categoría. El italiano solo pudo ser séptimo. Masiá acabó cuarto; Arenas, octavo; y Ramírez, noveno. Canet se vio obligado a rodar en la repesca por sus continuos problemas pero acabó superándola, entrando junto a Antonelli, Suzuki y Fenati. En cambio, se quedaron fuera Alonso López, que saldrá 22º; Raúl Fernández, 25º y Sergio García, 26º.