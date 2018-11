Volvió a ser el Valentino Rossi campeón de todo, el que dominaba con superioridad el Mundial de MotoGP, el ganador de siete títulos en la máxima caetgoría, el que ridiculizaba a sus rivales vuelta tras vuelta, el que levantaba a los aficionados de sus gradas, fueran del color que fueran. Por fin, Rossi en cabeza de la carrera. Y por dieciséis vueltas. Pero el que iba a ser el día más bonito de su vida se estropeó a falta de cuatro vueltas. Una caída de la que todavía no encuentra explicación cuando circulaba camino del triunfo. Con Marc Márquez detrás, eso sí.

«Habría sido bonito ver cómo habría acabado la carrera, pero naturalmente Márquez está fortísimo y este año ha ganado muchas carreras y seguramente ahora es más fuerte. Es el que va mejor, pero en lo que a nosotros se refiere hemos mejorado mucho. Todavía tenemos algunas dificultades en las últimas vueltas, pero la diferencia ha sido que allí él rodaba solo y ganó y yo aquí tenía a Márquez. Intenté empujar porque él estaba allí y yo estaba notando que le estaba costando cogerme, intenté que me alcanzase lo más tarde posible y estaba controlando que no se me cerrara de delante, por eso tengo que volver a verla -la caída- porque me ha derrapado de detrás», comentó tras la carrera.

Quizá fue la presión de tener al español detrás, o un problema en la Yamaha que tantos quebraderos de cabeza ha creado a la fábrica, o que las emociones de un día histórico también recorrieron el cuerpo y la cabeza de Rossi. Porque pocos minutos antes, en la carrera de Moto2, su hermano Luca Marini había logrado su primera victoria. Y para completar la jornada, su «alumno» de la Sky VR46 Francesco Bagnaia levantaba el título de la categoría media. Un día casi redondo para el planeta Valentino Rossi que se estropeó a solo unos metros del final.

«De haber ganado, seguramente habría sido la mejor jornada de toda mi carrera deportiva, pero no ha sido así y me ha desilusionado mucho; al menos hemos vivido el sueño de ser líderes hasta cinco vueltas del final y si hubiese sido siendo tercero toda la carrera me habría dado menos gusto. Estoy desilusionado y esta noche y mañana serán duras, pero necesito entender qué ha pasado y guardar todo lo que corte para no hacer una estupidez», bromeó.

Incluso Jorge Lorenzo, con quien tuvo sus más y sobre todo sus menos cuando eran compañeros, se rindió ante su gran actuación:

Apart from the crash, I’ve never seen @ValeYellow46 so consistent. More than 10 laps in just 1 tenth at the hottest and longest track impressed me today. And some said he started too feel his age after last race...