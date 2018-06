Actualizado: 26/06/2018 11:58h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Terminada ya la fase de grupos, a España solo le queda dar las gracias. Se ha clasificado para octavos de mala manera, y encima lo ha hecho como líder del Grupo B gracias a un desenlace del todo imprevisible, impulsada por el VAR cuando se mascaba la tragedia. El primer objetivo está cumplido, pero hay muchas, muchísimas cosas que necesitan revisarse si el equipo quiere seguir viajando por este Mundial. El domingo espera Rusia, la anfitriona, y hay varios jugadores que están señalados.

Especialmente llamativo es el caso de David de Gea, calamitoso de principio fin. Le delatan los números, con cinco goles recibidos en seis disparos, y las pésimas sensaciones que transmite, un flan entre palos que contagia al personal. No sale, si lo hace es a lo bruto y sin imponerse, y ha quedad muy marcado por esa pifia tremenda del día de Portugal. Aunque ante Marruecos salvara un mano a mano, lo cierto es que nunca dio la sensación de garantías, y eso en un portero es definitivo. Parecía que el debate de la portería se acabó cuando se fue Casillas, pero ahora está más vivo que nunca.

Carvajal es otro de los futbolistas que no ha tenido una actuación especialmente brillante, lejísimos de su mejor nivel porque se ha pasado más de un mes sin competir después de la lesión que sufrió en la final de la Champions. No jugó en el debut (Nacho lo hizo en su lugar y cumplió con creces), y Hierro le dio la alternativa ante Irán. Estuvo en la línea de todo el equipo, aunque con Marruecos sale en muchísimas fotos. Lento, sin chispa, sin profundidad, mal en líneas generales. Eso sí, dio la asistencia a Iago Aspas para que firmara el empate, pero no le redime. Necesita despertar cuanto antes.

Ramos y Piqué tampoco están para tirar cohetes. Juntos forman una de las mejores parejas del mundo, pero no están. Es fundamental, en un torneo de estos, que la zaga funciones, y ni el madridista ni el azulgrana mezclan bien en Rusia, con errores impropios y lentos en la reacción.

Busquets no es el del Barcelona, aunque en su defensa hay que decir que se siente solo en el centro del campo. Es un jugador que mide la temperatura del equipo y ahora mismo está desubicado, siempre a remolque porque le cogen la espalda con facilidad en las transiciones. Reclama a gritos alguien que juegue paralelo a él.

Iniesta funciona a ratos, pero ha tenido momentos pésimos. Juega en la mayoría de minutos sin la alegría que le caracteriza y, noticia, falla cosas infantiles. El gol de Marruecos, el primero, es un claro ejemplo de su situación actual, si bien es cierto que siempre tendrá destellos para corregirse. Necesita descansar, pues ya no está para muchos trotes, y estos días le vendrán bien.

Y mención aparte para David Silva, al que definitivamente no le van los Mundiales. Su actuación hasta el momento ha sido desastrosa, irrelevante por mucho que Hierro haya confiado en él para los tres encuentros de la fase de grupos. No se le recuerda un regate ni ninguna intervención de mérito, muy llamativo si se tiene en cuenta que con la selección se lleva muy bien con el gol (35) y que en la fase de clasificación estuvo notable. Se le ha agotado el crédito.