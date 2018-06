Aspas, el agitador que reclama España

Javier Asprón

Iago Aspas es, ante todo, un tipo natural. Utiliza el mismo desparpajo para explicar los líos del VAR como sus sensaciones por verse en un Mundial. Alejado del corsé al que se ven sometidos la mayoría de jugadores hoy en día, el delantero gallego va por libre en las palabras y en los gestos. Y se le ve tan contento por vivir esta experiencia que escucharle es volver a creer en la selección. Ventajas de no ser el centro de atención nacional a diario, pues su relevancia en el Celta, que es mucha, no luce tanto ante las maquinarias informativas que se despliegan en Madrid y Barcelona.

El caso es que Aspas le dio el liderato del grupo a una selección que hasta que él no apareció se encontraba desnortada y al borde del K.O. Fue él, y no el VAR, como bien se encargaron de recordar sus compañeros. El vídeo lo único que hizo fue corroborar que el extraordinario gol de tacón del gallego era válido. «Yo veía al árbitro dudar, y creo que es porque no entendía bien lo que le decía el tío del VAR. Le dije que fuera a verlo a la tele», explicaba ayer tras el partido en Kaliningrado con esa forma tan característica de expresarse, haciendo que se entienda todo.

Con solo 12 internacionalidades, el de Moaña ha marcado seis goles y ha dado cinco asistencias, un brillante registro si se tiene en cuenta, además, que ninguno de esos partidos lo ha disputado entero. Solo fue titular en dos, y lo más que ha permanecido en el campo han sido 56 minutos. En total, 383 minutos de juego que han dado para mucho. Aspas interviene en una jugada decisiva de la selección cada 36 minutos.

Nadie funciona mejor como revulsivo, aunque son muchos ya los que reclaman su presencia en el once contra Rusia, bien sustituyendo a Costa o como su acompañante en el ataque: «Ya dije que trataría de aprovechar los minutos que me dieran y ponérselo difícil al entrenador. Si son cinco minutos, cinco. Si son quince, quince. Y si es de titular, mejor». Ante Marruecos tuvo 16, de nuevo bien aprovechados. Por el lío formado por el VAR, Aspas no pudo dedicar su gol a la grada, donde le observaba su familia tras viajar a Rusia por primera vez desde que empezó el Mundial. En cambio, el gallego esperó a que el árbitro diera por bueno el tanto para salir disparado hacia el balón y llevarlo al círculo central, convencido aún de que su tanto no le daba la primera posición del grupo y de que hacía falta un tercer tanto. Esa voracidad fue la que terminó de convencer a Lopetegui de contar con el gallego.

Debut con Lopetegui

El vasco le hizo debutar en noviembre de 2016, poco después de que España iniciara la fase de clasificación para este Mundial. Fue la recompensa a su magnífico rendimiento en el Celta, su casa, donde siempre se ha sentido importante y ha gozado de la confianza que no tuvo en el Sevilla o en el Liverpool. Aspas, por cierto, es el primer canterano del Celta en marcar en una fase final de un Mundial.

Así, sin ser ni mucho menos titular, Aspas logró convencer a base de goles a Lopetegui de que merecía un puesto entre los 23 de Rusia. Asumiendo que Costa era la primera elección del nuevo técnico del Real Madrid, Aspas es, junto a Rodrigo, el «culpable» de que Morata se quedará fuera de la lista. El gallego aprovechó al máximo la última reválida para entrar en la lista, el amistoso de marzo ante Argentina en el Metropolitano. Jugó la segunda parte y dio un recital: un gol y tres asistencias en un partido en el que sacó a relucir sus mejores cualidades, desborde, regate y fe en sus posibilidades. A todo eso suma también humildad y trabajo, detalles que han encandilado a Hierro. Y por encima de todo, optimismo. «Todos hubiéramos firmado pasar primeros. No con esta incertidumbre, pero bueno...», concedía ayer en la respuesta más optimista de entre todos sus compañeros. «Hemos hecho todo lo bueno y todo lo malo en esta fase, ahora tenemos que demostrar el equipo que somos».