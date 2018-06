Hughes

Actualizado: 26/06/2018 01:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Ricardo Gareca y el milagro peruano

Alejandro es un peruano que lleva décadas en Estados Unidos. Vive en Tampa y viajó desde Florida hasta Rusia para ver jugar a Perú junto a su mujer, su hijo y su nuera. «Es nuestro segundo Mundial, nos gusta el fútbol y estuvimos en Brasil, pero me ha sorprendido cuántos peruanos hay aquí».

Alejandro lleva años sin pisar su país desde que en un restaurante de Lima le pusieron una pistola en la frente. «Decidí que nunca más. No he vuelto». Pero viaja con su equipo y, de alguna forma, en Moscú se ha reencontrado con su tierra. La FIFA vendió a Perú más de 40.000 tickets. Otros llegaron desde Estados Unidos, el país que más entradas compró después del anfitrión.

Hay en Rusia entre 25.000 y 40.000 peruanos. No tan sonoros como los mexicanos, no tan divertidos como los argentinos, no tan rítmicos como los colombianos, pero quizás la mejor afición del Mundial.

El efecto de todos ellos es el de predominio. Muy por encima de Europa, Suramérica impone sus colores y alegría en Rusia. Por momentos, en los alrededores de la Plaza Roja solo se escucha español.

Pero Perú mira este Mundial con un fervor diferente. Llevaban 36 años sin clasificarse y se nota. El periodista Daniel Kozin rebautizó al transiberiano como el transperuano. Miles de peruanos pasaron por Madrid en junio como escala hacia Rusia: el 80 por ciento eran hombres y pagan entre 850 y 2.650 dólares por el paquete de estancia completa.

«Para Perú ha sido una explosión también económica -explica Alejandro- ¿Tú sabes cuántas "blanquirrojas" se han hecho? En Gamarra no habían visto una cosa igual». La blanquirroja es la camiseta de Perú. Y Gamarra es el barrio de Lima donde se concentra la producción textil. 54 manzanas, más de dos mil talleres de confección. Un gran complejo lleno de medianos y pequeños negocios que esperaban un mal año por las lluvias hasta que Perú se clasificó. A finales de 2017 se vendieron unos 3 millones de camisetas y se estiman otros 4 para estas fechas; todas de confección estrictamente local, ya que muchas son piratas.

Hay pasión por la camiseta en Perú. Sacaron una línea especial con un color rojo obtenido de las muestras de sangre de los hinchas. Según «La Republica», la eliminación del equipo de Gareca ha hecho que baje su precio, pero pronto llega la fiesta patriótica y esperan un repunte.

El presidente del Banco Central de Reserva peruano advirtió que el PIB de junio y julio crecería por motivo del Mundial. En el libro «La Fórmula del gol», el economista Hugo Ñopo estimaba que el impacto sería alrededor de un 0’5 porcentual, siendo otras estimaciones de un 1%. La euforia peruana se traduce en consumo, y el consumo en riqueza. El diario económico Gestión habló de un incremento del 300% en consumo de cerveza y de 200% en otros licores. La semana antes del Mundial se compraron 100.000 televisiones.

Horario matinal

Lo negativo del Mundial es que hay un «efecto paralización» porque los partidos se juegan en horario matinal y se deja de trabajar. También que llegará su final y el impacto será bueno, pero efímero. Los economistas y empresarios ya se preguntan, como el propio equipo nacional, qué será de las expectativas que ahora dan color a las calles de Moscú. «Perú va a crecer; ya lo verás, hermano», sentencia Alejandro.