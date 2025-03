El abrazo del oso a Luis Enrique del héroe de España: «Tiene unos huevos así...»

«Tiene unos huevos así...», escenificaba sobre el césped Koke refiriéndose a Unai Simón , que mientras tanto abrazaba con fuerza a Luis Enrique hasta tirarle al suelo. Lo que se llama un abrazo del oso. «Me he venido un poco arriba en la celebración», admitía el guardameta. «Pero es lo que me pedía el cuerpo, no suelo ser así. Es un momento de euforia y he sacado toda la rabia y las ganas. Te da un subidón».

No ha habido otro protagonista más claro en la selección durante la última semana que Unai Simón. Su error ante Croacia, minimizado después por el descomunal partido de octavos brindado por ambas selecciones, le puso ante un enorme foco que él no rehuyó. Asumió el fallo y evitó cualquier excusa. «No fue el sol ni un mal bote. Fue un fallo y punto», explicó con madurez a ABC . También dijo tener claro que esos errores van asociados a los porteros, igual que otras veces las alegrías les pertenecen casi única y exclusivamente a ellos. Y eso fue lo que pasó en el estadio de San Petersburgo, donde solo cuatro días después el guardameta titular de España redimió todos sus pecados convirtiéndose en el héroe de la tanda de penaltis ante Suiza . Detuvo dos, a Akanji y a Schar , y se creció tanto en la portería ante Vargas que el rapidísimo delantero, al que ya se le notaba en la cara la tensión, lanzó arriba. «El fútbol ha sido justo, merecíamos ganar», decía nada más terminar el partido el guardameta, convertido en el mejor jugador del partido por su gran actuación en la suerte final. «Hay que borrar rápido los errores y también resetear estos aciertos, porque vienen días muy difíciles», concedía con humildad. Sabe mejor que nadie que el próximo día pueden volver a cambiar las tornas.

Tranquilo en la tanda

A Simón se le vio especialmente tranquilo en los momentos previos a que comenzasen a tirarse los penaltis, incluso bromeando con Sommer . «Yo le habría dado el MVP a él», explicó recordando todas las paradas del meta suizo durante el partido, elemento fundamental para que el duelo de cuartos se resolviera de la forma en que se hizo. Este año había detenido uno en Liga, ante el Getafe, pero le habían marcado seis, uno de ellos con España en el partido ante Grecia del pasado mes de marzo. «Creo que de pequeño paré alguno», decía con una amplía sonrisa en su cara. «El entrenador de porteros me ha ayudado. No es un secreto. Todos los porteros analizamos a los jugadores y durante el día había visto los penaltis que habían recopilado».

Tras la euforia, Luis Enrique compareció de nuevo uniformado con su camiseta de Naranjito, un talismán que espera que lo acompañe hasta la final. «Viví la tanda de penaltis muy tranquilo porque ya no dependía de mí», contó el seleccionador, que aseguró que fueron los jugadores quienes decidieron los lanzamientos: «Los dos últimos cambios, Thiago y Rodri, los hemos hecho para tener más gente con la que poder tirar. Tenía siete u ocho y les he dejado a ellos». Su labor se resumió en darles confianza: «Lo que he intentado transmitir es que daba igual lo que pasara en los penaltis, que se relajaran, porque el trabajo del equipo seguía siendo de sobresaliente».

«Dije desde el principio que éramos uno de los ocho candidatos a ganar. Ahora somos de los cuatro mejores», explicó sobre sus sensaciones. Y dejó un recado a sus críticos: «Si las ocasiones que ha fallado Gerard las falla Morata le empaláis», dijo en referencia a las oportunidades erradas por el delantero del Villarreal, que achacó a un gran Sommer.