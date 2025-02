Pifia mundial de España

Crónica

Después de un verano la mar de ilusionante, un verano que reconcilió a España con su gente con esa Eurocopa pasional que terminó injustamente con una tanda de penaltis, la selección, con una defensa de broma, consumó una pifia mundial en Suecia , que tiene algo maldito porque jamás se ha ganado ahí en siete visitas. Otras veces no ha importado tanto no hacerlo y hasta incluso se podía empatar, hubiera sido un mal menor visto lo visto, pero la derrota, la primera en una fase de clasificación desde 1993, tiene unas consecuencias peligrosísimas porque el camino a Catar se empina tanto que asusta. Dadas las circunstancias, terminar como líder del grupo, que es un grupo sencillito, parece casi imposible y España se fustiga pensando en una repesca llena de trampas para estar en el Mundial de 2022. Para evitar esa condena, debe ganar los cuatro duelos que restan y esperar que los nórdicos, que tienen un partido menos y dos puntos de ventaja, patinen en alguno, no parece muy viable. En cualquier caso, mejor que España se centre en sí misma, que tiene trabajo.

Y eso que para mantener viva la llama, que es fundamental después de todo lo que se hizo en la Euro para que la afición se subiese al carro, la selección regaló un inicio de partido muy divertido en Solna, nada que ver con los bodrios habituales de estas fechas que dejan al personal frío como un témpano de hielo y que alimentan el debate sobre el fútbol de países.

España aterrizó en tierras escandinavas con urgencias y entendió la magnitud de la cita, tan vertiginosa su puesta en escena que daba gusto ver la velocidad de la pelota, por fin un rondo con verticalidad y buen gusto. De un lado para otro, la selección, que de roja ya tiene muy poco porque es una costumbre vestir de blanco (van cinco tardes seguidas), mareó a los suecos y en una triangulación estupenda se estrenó Carlos Soler, sensacional su bautismo con la absoluta. Más allá de su tanto (pase de Alba), en ese tramo el valencianista estuvo impecable en la colocación y dio sentido al centro del campo de Luis Enrique, quien apostó por Eric García como pareja de Laporte en el eje de la zaga y que repitió con Gerard Moreno en un costado mientras Morata hacía de delantero centro. Seis de los titulares lo fueron también en el duelo contra Suecia de la Eurocopa.

El problema de esta España, y eso no cambia, es que la ilusión que puede generar con ese equipo irreverente se anula por la flojera de una defensa que se cae al mínimo soplido , da igual quién juegue. Se buscaba en las estadísticas si el gol de Carlos Soler era el más rápido de un debutante (no lo es, es el tercero en esa lista) y Suecia, en cinco toques de fútbol paleolítico, ya había empatado con un trallazo de Isak desde la frontal. El remate fue bueno, pero para llegar hasta ahí no se necesitó más que un balón largo, un mal rechace de Busquets, un melonazo de Soler al propio Busquets que no controló bien y ya. Así se le hace un gol a España, que las pasó canutas en todos los balones aéreos y sudó atrás más de la cuenta hasta el descanso.

Fueron achuchones esporádicos de los suecos, es cierto, pero los buenos tramos de la selección en ese primer acto, que los hubo, se ensuciaron por esos desajustes en la zaga, con Forsberg, Isak y Kulusevski sonrojando a los soldados de Luis Enrique . Tampoco ayudó la falta de tino en las entregas (Koke no dio un pase bueno) y España quedaba claramente partida por la mitad, infinitamente mejor en ataque que en defensa. Hay goteras serias en la casa.

Regresando a lo positivo, y por aquello de avivar esa llama, España tuvo el protagonismo que tanto anhela el entrenador, si bien tampoco dispuso de ocasiones clarísimas. Morata sigue a lo suyo, poner a Gerard en banda merece una revisión y Ferran es un incordio, derribado en el área pasada la media hora en lo que parecía un penalti clarísimo. Hay decisiones de los árbitros que cuesta entender, pero siempre encuentran un argumento en la interpretación del reglamento para justificar lo que parece injustificable.

Retomado el pulso después de la pausa, la selección volvió a mandar con alegría, mejor con Gerard Moreno en la derecha. Pero, siempre hay un pero con este equipo, nadie estaba tranquilo cuando Suecia, que a su manera estuvo excelente, salía de vez en cuando de su cueva, y mucho menos cuando había un córner. En una de esas, en la segunda jugada de un saque de esquina que no parecía nada del otro mundo, llegó el zarpazo de los amarillos, disparo de Claesson sin oposición mientras los centrales, a por uvas, esperaban un centro de Kulusevski. Tampoco estuvo fino Azpilicueta, suspenso colectivo.

Quedaba más de media hora para corregir la catástrofe y Luis Enrique se entregó a Adama Traoré, al que no se le puede negar ese valor diferencial . Es un toro y como tal se expresó en el Friends Arena, energía total para un equipo que reclamaba aire fresco. En un periquete, tuvo tres apariciones inquietantes y una de ellas obligó a trabajar a Olsen. No queda muy claro a qué juega, pero ver a Adama es francamente emocionante.

No hubo esta vez ración de épica ni nada parecido y España perdió, seguramente con todo merecimiento, un partido que le deja en observación y muy pachucha. Aunque aún late, peligra seriamente el Mundial , y eso sí que es un desastre.

