Sorteo de la Champions League en directo

Actualizado: 29/08/2019 18:42h

Actualizar

18:41¡Frankie de Jong, nombrado mejor centrocampista de la pasada edición!

18:31Se entrega el premio al mejor centrocampista. Los nominados son: De Jong (Ajax, ahora Barcelona), Eriksen (Tottenham) y Henderson (Liverpool).

18:40El Atlético de Madrid al grupo D, contra la Juventus de Turín. Tendrán oportunidad de revancha los de Simeone

18:39El Nápoles se verá las caras con el Liverpool

18:39el Shaktar al grupo C, con el Manchester City

18:38¡Sale la papeleta del Real Madrid! Va al grupo A, con el PSG.

18:37El Benfica al grupo G, frente al Zanit de San Petesburgo.

18:36El Borussia de Dortmund va al grupo F, rival del Barcelona. Paco Alcácer vuelve al Camp Nou.

18:35Ajax, la revelación del año pasado, queda encuadrado en el grupo H, con el Chelsea.

18:34Tottenham, finalista el año pasado, al grupo B, será rival del Bayern de Múnich.

18:33Comienzan a repartir los equipos del bombo 2

18:31¡VIRGIL VAN DIJK, MEJOR DEFENSA!

18:32A continuación se entregará el premio a mejor defensa del año. Están nominados Alexander-Arnold (Liverpool), De Ligt (Ajax) y Van Dijk (Liverpool).

18:31Por último, el Chelsea, campeón de la Europa League, al grupo H

18:30Zenit de San Petesburgo, al grupo G

18:30Barcelona, grupo F

18:30Liverpool, vigente campeón, grupo E

18:29Juventus de Turín, grupo D

18:28Manchester City, grupo C

18:28El Bayern de Múnich, grupo B

18:28El primer equipo en salir es el PSG, que va al grupo A

18:23¡Da comienzo el sorteo! Primero se van a repartir los diferentes cabezas de serie (Bombo 1) en los diferentes grupos.

18:22El anuncio de Alisson que le acredita como mejor portero

18:20¡Alisson Becker, campeón de la Champions League con el Liverpool, nombrado mejor portero!

18:19Antes de entregar el premio al mejor portero emiten un recopilatorio de sus mejores paradas del año. Ter Stegen, Alisson y Lloris son los candidatos.

18:18Dos campeones de la máxima competición continental como Wesley Sneijder y Petr Cech están situados en el atril del escenario del Foro Grimaldo.

18:12El siguiente premio que se entregará será el de mejor portero. Están nominados Ter Stegen (Barcelona), Alisson (Liverpool) y Lloris (Tottenham)

18:10Accede ahora al escenario Hamit Altintop con la Champions League, jugador que militó en clubles como el Real Madrid o el Bayern de Múnich y que es el embajador de la final de este año, que se disputará en Estambul.

18:08El premio reconoce sus logros personales. Ceferín, presidente de la UEFA puso Ceferin destacó la intención del francés de «mejorar las vidas de los demás».

18:02Después de felicitar al Liverpool presentan el primer premio de la tarde, que se lo entregarán a Eric Cantona. El galardón recibe el nombre de Presidente UEFA.

18:02Antes de dar comienzo con el sorteo rememoran los mejores momentos de la pasada edición de la Champions League a través de un video.

18:00Comienza ya la gala de la Champions League en Mónaco.

17:42Leo Messi y Cristiano Ronaldo ya se encuentran en la alfombra roja de Mónaco. Los dos son candidatos al trofeo que les acredite como el Mejor Jugador del año.

17:32Luis Figo, Peter Cech y Wesley Sneijder, embajadores UEFA, estarán presentes en el sorteo.

17:17En cuanto a la Mejor Jugadora el jurado seleccionó a tres jugadoras del Olympique de Lyon, ganador de la Champions League: Lucy Bronze, Ada Hegerberg y Amandine Henry.

17:15La UEFA otorgará durante la gala del sorteo el premio al Mejor Jugador de la temporada pasada. Los tres jugadores que aspiran al galardón son Cristiano Ronaldo (Juventus), Leo Messi (Barcelona) y Virgil van Dijk (Liverpool). El ganador del año pasado fue el madridista Luka Modric

The pots for the #UCLdraw

What's the best group you can make? pic.twitter.com/o3jMhS1gAy