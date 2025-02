Messi gana su séptimo Balón de Oro empujado por Argentina

Como si el tiempo no pasara por él a pesar de que alguna cana pinta ya su cabellera, Leo Messi (34 años), con una sonrisa radiante disimulada por la timidez que le ha acompañado siempre y de la que no consigue desprenderse a pesar de los años, volvió a acaparar este lunes los focos en el Teatro de Châtelet, en el corazón de París, al recibir su séptimo Balón de Oro. Nadie más que él en la historia del fútbol, aumentando la distancia con Cristiano Ronaldo (cinco), su gran rival a lo largo de la última década en una desenfrenada carrera por la conquista del premio individual más prestigioso de un deporte en el que el argentino amplió este lunes un palmarés de leyenda.

Fiel a la cita, el ritual fue idéntico al de otras noches doradas, pero en lo sentimental no tuvo nada que ver con las anteriores conquistas (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019) porque la celebración fue esta vez doméstica, una experiencia novedosa para él. El argentino, que en agosto comenzó la aventura parisina en el PSG, levantó por primera vez el trofeo organizado por la revista France Football sin lucir el escudo del Barcelona en su ficha. Una fiesta diferente también para Leo Messi en lo emocional porque fue su primer premio siendo campeón con su selección después de perder tres finales. La conquista de la Copa América con la albiceleste el pasado verano, unida a su título de máximo goleador de la última Liga y a la consecución de la Copa del Rey con el Barça, resultaron los principales avales para que el delantero fuera reconocido por séptima vez como el mejor jugador del año.

Un galardón que en 2020 quedó desierto por culpa de la pandemia y que tuvo a Robert Lewandowski como vencedor moral porque aparecía en todas las apuestas como el gran favorito por su trayectoria ganadora con el Bayern, con el que celebró ese año el sextete. El polaco se encontraba este lunes también en todas las quinielas, pero los votos de los 180 periodistas que decidieron el premio encumbraron una vez más a un Messi que en 2021 ha brillado más con su selección que con el Barça y el PSG. El italiano Jorginho completó el podio por detrás del argentino y del polaco.

A pesar del hermetismo de los organizadores, en los últimos días había trascendido el nombre del argentino como ganador y no hubo sorpresa de última hora aunque en la lista de nominados había estrellas como Haaland, Mbappé, Neymar y Cristiano Ronaldo , que no viajó a París sabedor de que este no era su año. A lo largo de la tarde, France Football fue anunciando la posición que iban ocupando en las votaciones los 30 finalistas, entre los que había tres españoles. Azpilicueta apareció en el puesto 29, Gerard Moreno en el 26 y Pedri en el 24. Al llegar a los cinco últimos nombres, se desató el suspense al que puso fin Didier Drogba, maestro de ceremonias, cuando leyó el nombre de Messi como ganador del Balón de Oro 2020, premio que recibió bajo la mirada de su mujer, Antonella Roccuzzo, y de sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Tampoco se lo perdió su amigo Luis Suárez.