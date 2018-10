J. A. M.

Actualizado: 02/10/2018 02:44h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Jose Mourinho, que tenía firmado hasta junio de 2019, consiguió el pasado mes de enero que el Manchester United le ampliara el contrato hasta 2020, pero el entrenador se encuentra ahora en el filo del alambre por los malos resultados y por el enfrentamiento que, según la prensa inglesa, mantiene con una parte del vestuario. El peor inicio firmado por este club en la historia de la Premier League, 10 puntos de 21 posibles, y la eliminación en la Carabao Cup ante el Derby County, un rival de Segunda división, han desatado los nervios en un equipo que hoy recibe en la Champions League a un Valencia en alza y que amenaza el futuro del técnico portugués, que se agarra al salvavidas europeo para continuar en el banquillo y conseguir reavivar la ilusión de su hinchada.

Pero Old Trafford recibe la visita valencianista en un ambiente enrarecido y con su grada dividida sobre la figura de Mourinho, un entrenador que apenas ha contado esta temporada con Alexis Sánchez y que la semana pasada, tras la decepción ante el Derby, retiraba la segunda capitanía a Paul Pogba. El chileno y el francés son dos de los jugadores que escenifican ese distanciamiento entre el vestuario y el técnico, que ayer negó sentirse «en el alambre» por los malos resultados. El nombre de Zinedine Zidane, sin embargo, suena con insistencia como posible sustituto.

(Zidane listo por si cae Mourinho)

En las oficinas del Manchester United intentan mantener la calma y rezan para que el partido ante el Valencia suponga el inicio de un cambio de rumbo. Ed Wodward, vicepresidente ejecutivo, es reacio a destituir al portugués a mitad de curso porque cobra 15 millones y su marcha supondría un varapalo económico. Pero en el fútbol todo depende de que el balón entre en la portería y los jugadores de Old Trafford no se muestran muy acertados. Preguntado en rueda de prensa sobre si sus futbolistas están dando el cien por cien en los partidos, Mourinho, que en verano se hartó de reclamar fichajes que no llegaron, afirmó ayer que no cree que algún jugador pueda no ser honrado.

La necesidad del Valencia de puntuar hoy tras su derrota en el debut frente a la Juventus aumenta la tensión de un partido en el que Mourinho necesita poner fin a su racha de tres derrotas consecutivas.