Ídolos del fútbol español al servicio de los niños

La Dehesa de Moratalaz es uno de los campos más reconocibles del fútbol madrileño por las empinadas gradas que conducen hasta el terreno de juego, aunque todos los vecinos de la zona se refieren a esta modesta instalación como «Urbis», nombre de la constructora que desarrolló el barrio en la década de los 70 y que puso apellido al estadio donde millares de chavales han crecido dando patadas al balón. El albero que lo cubrió durante décadas, convertido en una laguna cada vez que la lluvia caía con fuerza, fue sustituido hace unos años por césped sintético, pero el aroma a fútbol de barrio permanece intacto. También la ilusión de sus moradores. Aquí tiene su casa la Escuela Deportiva Moratalaz, fundada en 1963 y en la que Víctor Valdés ha comenzado a dirigir este verano a uno de sus equipos juveniles. El exguardameta del Barcelona y de la selección española disfruta en Madrid de su primera experiencia en un banquillo después de formar parte, junto a otros ilustres como Raúl o Xabi Alonso, de la última promoción del curso de entrenador de élite que organiza la Federación Española de Fútbol. Espejos e ídolos hasta hace nada para varias generaciones de niños que siguen soñando con alcanzar algún día la élite, los tres exfutbolistas se encuentran ahora al servicio de un puñado de ellos. El objetivo es transmitirles las experiencias, las habilidades y los conocimientos que adquirieron como profesionales, pero el valor fundamental que intentan hacer llegar es el de la formación, tanto deportiva como humana.

«La simple presencia en el banquillo, en el vestuario, de figuras como las de Raúl o Víctor Valdés supone una motivación extra para los niños. De cada palabra, de cada consejo que les den sus entrenadores, que hasta hace nada eran sus ídolos como futbolistas, los pequeños intentarán extraer todo su valor. No es lo mismo que se lo diga yo, por ejemplo, a que se lo transmitan ellos», explica Ginés Meléndez a ABC. Institución en el fútbol formativo español y pieza clave en los grandes éxitos de las categorías inferiores de la selección española, él fue el responsable del curso en el que Raúl, Víctor Valdés y Xabi Alonso compartieron aula, entre otros, con Joan Capdevila, Marcos Senna, Albert Riera o el brasileño Julio César Baptista, una promoción de la que guarda el mejor recuerdo. «Se ayudaban mucho entre ellos. Pese a su pasado y palmarés, el respecto fue exquisito y seguro que en sus carreras como entrenadores actuarán igual. Fue un curso genial».

A Ginés Meléndez se le nota feliz en la conversación cuando habla de la formación en el fútbol. Esboza una sonrisa cuando sale a relucir el nombre de Víctor Valdés, ahora técnico del Juvenil A de la ED Moratalaz, y especialmente el de Raúl, el nuevo entrenador del Cadete B del Real Madrid. Dos alumnos que lucen en su currículum deportivo todo tipo de títulos nacionales e internacionales, y que ahora se esfuerzan por enseñar a niños. «El proceso se repite. Al principio, cuando empiezan con los chavales, es normal que puedan estar un poco incómodos porque es una situación nueva para todos ellos. Ahora ya no se enfrentan a profesionales, algo a lo que han estado acostumbrados durante sus carreras, ahora están trabajando con niños, pero con el paso de los días estoy seguro que estarán plenamente felices porque sentirán que han vuelto a su niñez».

Xabi Alonso ha sido el último en empezar a experimentar esa extraña sensación a la que se refiere su maestro al tomar el mando del Infantil A del Real Madrid. El donostiarra, que también dejó huella en otros grandes clubes de Europa como el Liverpool o el Bayern Múnich, debutaba el pasado fin de semana en La Rioja dirigiendo a sus chavales en el Torneo Internacional de Fútbol base «Arnedo Ciudad del Calzado».

De la hierba a las aulas

«Para Xabi empieza una etapa diferente a la que vivió como futbolista, pero tanto él como el resto de los que formamos parte de esa promoción podemos aportar mucho a los chavales por nuestra experiencia y también por lo que hemos vivido en los campos. Trabajar con niños es un reto apasionante», asegura Marcos Senna a este periódico. El excentrocampista de la selección y Xabi Alonso celebraron juntos la Eurocopa de 2008 sobre la hierba Ernst Happel de Viena y el pasado mes de mayo también compartieron clases y explicaciones en las pizarras de la sede de la Federación Española en Las Rozas. Un curso que se prolongó durante mes y medio. «Fue espectacular, aprendimos mucho, teníamos un grupo fantástico, con grandes personas y el tiempo se nos pasó volando».

Víctor Valdés, Raúl y el resto de sus compañeros de promoción se formaron en la Ciudad del Fútbol de la RFEF en materias como ética deportiva, gestión de club, tecnología, redes sociales, nutrición o filosofía didáctica. Ahora han comenzado sus prácticas en el fútbol base. «Ese curso tuvo algo de especial porque a la mayoría de ellos también les entrené en las categorías inferiores de la selección. Además era una clase de 16 personas y teníamos más tiempo», recuerda Meléndez, que destaca las ganas de aprender que demostraban sus últimos alumnos y recurre al anecdotario. «Donde está Raúl hay orden, impone seriedad. Las clases empezaban a las nueve, nunca más tarde porque Raúl, diez minutos antes, ya estaba dando palmas para que todos entraran en el aula». El exdelantero, casualmente, se estrenó como técnico del Cadete madridista en el antiguo estadio «Urbis» de Moratalaz durante la celebración de la Madrid Youth Cup.

Antiguo empleado de una de las numerosas empresas dedicada al mármol que sobreviven junto al cercano cementerio de La Almudena, Pedro González es un asiduo en las gradas del «Urbis». Jubilado hace años, aquí jugaron sus hijos y ahora son sus nietos los que le hacen madrugar los fines de semana. «Los primeros días había más alboroto. Mucha gente se presentaba en los entrenamientos para intentar ver a Víctor Valdés, pero es muy discreto y también muy educado. Se nota que no le gusta el protagonismo», recuerda a este periódico en la puerta del estadio. «Un padre que tiene a su chico en el equipo de Valdés me ha comentado que están encantados con él, que no tiene nada que ver con la imagen que daba como futbolista. Claro, era del Barça», añade con tono socarrón este vecino del barrio de Moratalaz,

El rol de Valdés sobre el césped es ahora muy diferente. Su labor es entrenar formando. «Todo lo que pueden enseñar a los chicos es extraordinario. Han sido la imagen en la que los chavales se han mirado y deben tener la capacidad de saber transmitir valores», sentencia Meléndez, el maestro de ídolos que ahora están al servicio de los niños.