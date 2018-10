Mercado de fichajes Guiño de Hazard al Madrid, que permanece atento El belga, máximo goleador de la Premier League, se pone en el escaparate de cara al mercado invernal: «Jugar en el Real Madrid es mi sueño desde que era un niño»

El centrocampista belga del Chelsea, Eden Hazard, ha reconocido que jugar en el Real Madrid es «su sueño desde que era un niño» y que su futuro es un incógnita total, ya que hay días que se levanta pensando en seguir en el club inglés y otros días cuyo deseo es cambiar de aires.

«El Real Madrid es el mejor club del mundo. No quiero mentir hoy. Es mi sueño desde que era un niño. No quiero hablar de esto todos los días, no tengo tiempo, pero creo que hablaremos de mi futuro pronto», avisó Hazard ante la prensa inglesa tras la victoria de su equipo ante el Southampton (0-3), a la que contribuyó con un tanto.

El belga reconoció que ahora mismo no tiene nada claro en su mente, ni renovación ni posible marcha. «No quiero decir que voy firmar un nuevo contrato y finalmente no firmarlo. Así que ya veré. Cuando me levanto por la mañana, a veces pienso que me quiero ir y a veces pienso que me quiero quedar. Es una decisión difícil. Es mi futuro. Tengo 27 años y cumpliré 28 en enero», recordó.

Hazard ha comenzado la temporada en un gran momento de forma y es el máximo artillero de la Premier con siete goles en ocho jornadas, dos más que Sergio Agüero y Harry Kane. El jugador de La Louvière cumple su séptima temporada en el Chelsea, con el que ha ganado dos títulos en la Premier y uno en la Liga Europa, la FA Cup y la Copa de la Liga.

El Real Madrid, atento

Esa capacidad goleadora podría ser de gran ayuda para un Real Madrid que acumula casi siete horas seguidas sin ver la portería rival, en una falta de efectividad que empieza a preocupar a sus aficionados y a cuestionar el modelo de juego implantado desde el banquillo merengue por Julen Lopetegui.

Quizás por ello y por la oportunidad que supone que acabe contrato en 2020, lo que abarataría su traspaso desde el Chelsea, el Madrid no le quita ojo y podría activar la operación en el próximo mercado invernal. Se da además la circunstancia de que con el cambio de normas de la UEFA, el atacante podría jugar las eliminatorias de Champions League que se disputen a partir de febrero aunque ya haya disputado partidos europeos con su actual club.

Su llegada podría tener como nota negativa que restaría minutos a algún peso pesado de la plantilla como Isco o podría frenar la progresión de apuestas del club como Marco Asensio o Dani Ceballos, pero también podría ser una solución para las constantes lesiones de Gareth Bale.