Gala de los premios The Best en directo

Pierluigi Collina, considerado uno de los mejores árbitros de la historia, estará presente en la gala de The Best.

Además de los jugadores, la gala The Best otorgará un premio al mejor entrenador. Los nominados son Zinedine Zidane (ganador de la Champions con el Real Madrid), Didier Deschamps (campeón del mundo con la selección francesa) y Zlatko Dalic (seleccionador croata y subcampeón del mundo).

Otra de las sorprendentes ausencias de la gala 2018 es la de Leo Messi. A pesar de que el jugador del FC Barcelona esté nominado al Premio Puskas, el futbolista argentino será uno de los hombres que no acudirán a los The Best.

Cristiano Ronaldo ha sido el jugador que más veces ha ganado el premio The Best, ya que lo consiguió en los años 2016 y 2017.

Las ausencias más notables en esta edición son las de Antoine Griezmann, que consiguió la Europa League con el Atlético y el Mundial de Rusia con su selección, y la de Neymar. La exclusión del francés de la gala propició que el Atlético de Madrid lanzase un irónico mensaje contra la FIFA.

Los candidatos a ser galardonados con el The Best son Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah y Luka Modric. A pesar de que el protugués puede hacerse con el trofeo, ha decidido no acudir a la gala, como ya hizo con los premios a mejor jugador que otorgó la UEFA el pasado 31 de agosto, que recayó en el croata.

Sigue en directo, a partir de las 20.00 horas, la gala la FIFA donde se entregarán los premios The Best, con los que se reconocen a los mejores jugadores y entrenadores del año.