Europeo sub 21

Los jugadores de la selección española sub 21 están reivindicando su enorme potencial en el Europeo de la categoría. El titubeante inicio ante Italia (derrota por 3-1), ha sido sustituido por un despliegue técnico a la altura de los mejores equipos del mundo. Este buen desempeño ha provocado que muchos jugadores pasen a estar en el punto de mira del aún incipiente mercado de fichajes.

El valor de muchos de ellos puede crecer de forma exponencial en las próximas semanas, pero a día de hoy el precio de muchos sigue siendo asequible para los grandes clubes europeos. Jóvenes, talentosos y con hambre. Piezas codiciadas para cualquier equipo.

Según el portal Transfermarkt, una referencia para conocer los datos de rendimiento y el valor de los futbolistas, Mikel Oyarzabal, Fabián Ruiz y Carlos Soler serían los tres internacionales sub 21 más caros: 50 millones. Los dos primeros ya han debutado con la selección absoluta y permanecen en dos clubes que a día de hoy no ocupan la gran élite del fútbol europeo: Real Sociedad en el caso del delantero vasco, Nápoles en el caso del centrocampista sevillano. Visto los números que se manejan en los últimos tiempos, no parecen cifras descabelladas para intentar acometer el fichaje de cualquier de ellos.

A partir de ellos, los precios van en disminución. A Dani Ceballos, a quien Zinedine Zidane no quiere en el Real Madrid, lo tasan en 30 millones. El sevillano ya ha avisado de que no quiere ser traspasado, y su salida pasa por una cesión. El espanyolista Marc Roca, otro de los destacados del torneo, también recibe un valor de 30 millones, al igual que el realista Igor Zubeldia.

Significativo es el caso de Pablo Fornals, que ya ha sido traspasado al West Ham por 27 millones, un valor que ya debería haber aumentado de forma significativa visto su rendimiento en el Europeo.

Las gangas llegan a continuación. Junior Firpo, uno de los laterales más prometedores de Europa, aparece con un valor de 25 millones. Unai Núñez y Jesús Vallejo, los dos centrales titulares, podrían salir del Athletic y del Real Madrid por 15 y 10 millones, respectivamente. Dani Olmo, una de las revelaciones, podría abandonar el Dinamo Zagreb por 15 millones. Y Borja Mayoral, objeto de deseo de muchos equipos, costaría apenas 4 millones de euros, según el portal especializado.

Sivera, portero del Alavés y héroe ante Francia, solo está valorado en 1,5 millones. Aunque eso fue antes de su exhibición. El lunes, si son campeones, el precio de muchos será otro muy distinto.