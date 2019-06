S. D. @abc_deportes Actualizado: 02/06/2019 13:38h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El alemán Jürgen Klopp era un hombre feliz al término de la final de la Champions League en el Wanda Metropolitano. En el estadio madrileño el técnico del Liverpool rompió finalmente su maldición en los partidos decisivos y conquistó con los 'reds' el trofeo más preciado.

El artífice de este Liverpool que ha tocado metal en su segundo intento tras caer el año pasado ante el Real Madrid en la final de Kiev dejó atrás los fantasmas de un posible gafe y las decenas de preguntas sobre el mismo en las ruedas de prensa anteriores a la final.

Si ya en las derrotas el alemán es dicharachero y elegante, con el título en el bolsillo no lo fue menos y se atrevió a cantar una de las canciones que entonaron los aficionados del Liverpool durante el viaje a Madrid.

Con un ligero cambio, el tema de 'Salt-N-Pepa' 'Let's Talk About Sex' se convirtió en 'Let's Talk About Six', por las seis Copas de Europa que los 'reds' han conseguido reunir en sus vitrinas.