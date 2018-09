Un emotivo video se está haciendo popular en la redes. En él se ve al exjugador del Arsenal, Per Mertesacker, charlando con un niño de origen sirio, sobre fútbol.

Todo forma parte de la campaña que realiza el club ingles, el Arsenal, juno a la fundación «Save the Children». Un reportaje de la BBC muestra el proyecto de ambos en Jordania, país vecino de Siria, y que consiste en ayudar a niños refugiados a través del fútbol, con campos de entrenamiento que acogen a 80000 personas.

«El fútbol es mi vida», ha confesado uno de los jóvenes en la grabación, junto a Mertesacker. Más adelante se muestran otras declaraciones del excentral alemán hablando sobre la «seria lucha mental» que estos niños que se aislan en el fútbol han de afrontar casa día.

Además, el vídeo muestra los detalles de la campaña entre el club y la fundación, las condicioens de los refugiados en Jordania y la forma en que los menores se entrenan con el exjugador, la imagen de esta operación humanitaria.

Football ⚽ for children traumatised by war and violence.



My report from the vast Zaatari camp in Jordan where @Arsenal@mertesacker & @savechildrenuk are coaching Syrian refugees to play - but also to cope with life there.



For @VictoriaLIVE, watch >https://t.co/spBN9aBqM1pic.twitter.com/xBk2k4xni5