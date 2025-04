Lluvia de críticas en Cádiz por las goteras en las pistas deportivas

C.B. Ciudad de Cádiz: «Tenemos dos horas de entrenamientos para siete equipos de las 14 que nos pertenecen»

Al margen del Ciudad de Cádiz, Gadir es otro de los pabellones que tiene reducido el número de usuarios por los problemas que presenta también en forma de goteras.

En este caso afecta, además de al Gades, a otro club de baloncesto, el CB Ciudad de Cádiz, con 130 chicos y chicas insritos en sus nueve equipos . Su presidente, Juan Ruiz Valderrama ya viene advirtiendo de los problemas que presenta Gadir desde hace años , antes de que aparecieran en el complejo deportivo Ciudad de Cádiz. «Gadir es una ruína» , lamenta.

Insiste en que esta temporada, ante la falta de instalaciones, no han podido captar más jugadores para sus equipos. «Hay días que tenemos que meter cuatros en la pista de La Paz en dos horas . No hay otra solución» para que puedan entrenar por lo que se muestra muy crítico con la situación. «Estamos muy quemados. Nos dedicamos a esto por amor al arte y hasta los mismos padres están aburridos de esta situación», explica porque a sus quejas por el reparto de horas desde el IMD, se suman los problemas con las instalaciones para entrenar y jugar. «El Histórico tiene dos canastas que no se pueden utilzar» , indica. Además, «la grada no se recoge y no se puede utilizar para jugar. El Francisco Blanca no tiene pista de baloncesto, el Mirandilla tiene una pista que resbala los días de humedad. El Náutico está reservado para otras cosas...» , relata el dirigente del Ciudad de Cádiz que añade una circunstancia más de desacuerdo con la gestión del IMD. «Del 23 de diciembre al 7 de enero han cerrado el pabellón Gadir para pintar las pistas y no nos han dado ni una hora en ningun lado. De las 14 horas para 7 equipos que tenía, me quedo en Navidades con 2 horas. Dos horas para siete equipos, por lo que llegaremos a la reanudación de la competición (11 de enero), prácticamente sin entrenar» , explica apesadumbrado.