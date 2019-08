Baloncesto Celia Calvo: «Todo el mundo me dice que confíe más en mi» Es una de las jugadoras gaditanas con mayor proyección y este año afronta el reto de cambiar de categoría, tras ganar el Campeonato de España cadete con Andalucía

Siempre se le han dado bien los deportes y un día, aconsejada por su hermana, Celia probó a hacerlo en el de la canasta en el CB Gades. Tenía dos hermanos que ya habían jugado y también lo hizo su madre. Entonces se dio cuenta de que el baloncesto era lo suyo. De hecho, acumula seis años de presencia en el combinado gaditano y cuatro en las selecciones andaluzas. Muchos kilómetros ha recorrido, tanto Celia como su familia, para estar presente en los distintos entrenamientos y campeonatos disputados en territorio andaluz. «El esfuerzo merece la pena», apunta su padre, Luis, «porque le gusta y se le da bien». En la provincia de Cádiz, es una de las jugadoras de referencia de su año (2003), aunque siempre ha sido precoz a la hora de dar el salto para jugar en categorías superiores a su edad. Juega de base aunque con su altura (1’76) también ha sido utilizada como alero, en este caso en la selección andaluza, y este próximo año dará el salto a la categoría Junior.

-¿Cómo ha sido la temporada?

-Bastante buena. Primero estuve seleccionada con la gaditana y luego con la andaluza, y también con mi club, el Gades, conseguimos clasificarnos para el Cadeba (Campeonato de Andalucía de clubes) Cadete. Caímos en cuartos, pero sólo por un punto de diferencia, por lo que pudimos haber ganado, aunque bien es cierto que tampoco teníamos demasiadas expectativas para haber llegado más lejos. Creo que hicimos un excelente campeonato, logrando el pase de grupos. Fue muy meritorio quedarnos tan cerca de pasar la eliminatoria.

«Recuerdo, que siendo aún de categoría baby me confundí y tiré a una canasta alta, y la metí»

-¿Y a nivel personal?

-Muy satisfecha de haber podido contribuir a ganar el Campeonato de España cadete con la Andaluza, especialmente porque nunca se había ganado antes (fue la tercera más valorada del equipo andaluz en la final con 8 puntos).

-¿En qué posición juega?

-Yo, de base, al menos en mi club, aunque en la Andaluza he jugado de alero. Incluso alguna vez lo he hecho de pívot porque soy una de las más altas.

-¿Dónde se siente más cómoda jugando?

-Como base.

-¿Por qué empezó a jugar al baloncesto?

-Mis dos hermanos jugaban y mi hermana me comentó que por qué no probaba. Yo entonces tenía 7 años. Me gustó y he seguido haciéndolo desde entonces.

-¿Qué recuerdos tiene de sus primeros pasos?

-De cuando era pequeña, no demasiados. Siendo Premini (con dos años menos que las niñas de la categoría) fue a mi primer Cadeba Mini a Sanlúcar (que es la sede oficial de los campeonatos de clubes masculino y femenino).

-¿Qué es lo mejor que le ha aportado el baloncesto a nivel personal?

-El baloncesto me ha dado muchos amigos y también muchas lecciones para la vida. Me ha servido mucho para desarrollarme como persona.

Cuando tenía 9 años ya fue convocada para su primer Cadeba de categoría mini, para niñas de 12 años

-¿Recuerda alguna anécdota de sus inicios?

-Recuerdo un partido en La Línea, cuando estaba aún en Baby (7 años). Había dos canastas juntas, una pequeña para mi categoría y otra a la altura normal que estaba detrás. Yo tiré y la metí en la alta (risas). Eso no se me olvidará.

-Ahora que está afrontando lo últimos años de formación, ¿qué categoría le parece la más difícil?

-El paso de Mini a Infantil creo que es el más complicado porque cambias de canasta, de balón e incluso de campo. En el juego también se nota, porque la categoría mini es más correcalles y ya en infantil se juega más en equipo.

-¿Cuando notó que daba un salto de calidad en su juego?

-Creo que en el paso de Infantil a Cadete. El primer año de cadete creo que mejoré y luego en este segundo año pienso que también he ido mejorando bastante porque el entrenador que he tenido me conocía bien, ya me había entrenado antes. He mejorado en técnica y en saber leer mejor los partidos, pero también a la hora de confiar en mis posibilidades, de creérmelo.

-¿En qué categoría ha disfrutado más hasta el momento?

-En las más pequeñas, pero especialmente en los Cadeba te lo pasas genial. Tiene como objetivo conseguir cosas, pero además fuera te lo pasas muy bien. Los de la Andaluza, que ganamos los dos, los tengo guardados especialmente entre mis mejores recuerdos.

-¿Algún jugador o jugadora que le inspire en su juego?

-Siempre me ha gustado Sergio Llull porque es un jugador que lucha siempre, hasta el último segundo, y de jugadora, la sevillana Isa Sánchez también me ha gustado mucho siempre su forma de jugar. Ahora me fijo mucho en Laia Palau, por mi forma de jugar.

-¿Recuerda alguna derrota especialmente dolorosa?

-El partido de Gades en cuartos de final que perdimos en el Cadeba fue una pena. Íbamos ganando bien casi todo el partido, pero se nos fue en la defensa. Nos pusimos perdiendo de cuatro y tiré un triple en los últimos segundos que metí, pero nos quedamos a un punto de empatar. Fue una canasta muy amarga porque nos quedamos muy cerca de pasar. No obstante, nuestro rival ganó la semifinal y fue al Campeonato de España.

-¿Qué consejo de sus padres recuerda constantemente cuando juega al baloncesto?

-Que escuche a los entrenadores. Muchas veces te distraes en protestas y demás. También me dice constantemente toda mi familia que confíe más en mi.

-¿Y le hace caso?

-Este año, especialmente.

-Y a los entrenadores, ¿cuando ha seguido más sus consejos, cuando era más pequeña o ahora?

-Siempre les he hecho caso. A veces te dicen algo y te vienes abajo, cuando realmente lo que quieren es que mejores, no para echármelo en cara.

-¿Qué objetivo se plantea para el próximo año?

-A nivel de clubes en junior va a ser complicado, pero nuestro objetivo es ir a Cadeba. Hay cuatro equipos solamente (Gades, Candray, CBP, La Línea) y tenemos que intentar quedar entre los dos primeros. Y también me gustaría jugar más partidos en el equipo senior nacional del club.

-¿Ha visto a jugadoras que siendo mejores se han quedado en el camino?

-Sí que pasa. Porque puede ser muy buena de pequeña pero luego se ha quedado más parada su progresión, yo he mejorado y la he pasado. Pero eso también me puede pasar a mi ahora con las pequeñas.

-¿Cuál es el orden de preferencia de estas cinco características como jugadora: Mentalidad, intensidad, talento, físico y visión de juego?

-Primero, intensidad, luego mentalidad, tercero visión de juego, talento y físico, por ese orden aunque estas últimas dos podrían estar emparejadas.