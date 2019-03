Cuando parecía que el Real Madrid volvería de Grecia con una derrota apareció Rudy Fernández. El equipo blanco fue por detrás en el marcador todo el partido contra elPanathinaikos, pero en los últimos minutos tiró de orgullo para darle la vuelta al resultado.

Con el tiempo prácticamente cumplido y con los madridistas volcados en ataque, Rudy Fernández no se lo pensó dos veces y en cuanto tuvo la oportunidad no la desaprovechó. El mallorquín lanzó desde la línea de tres en la última ocasión que dispuso para llevarse el triunfo. La pelota entró y el Madrid se acabó llevando el triunfo.

Have you ever seen ANYTHING like that?@rudy5fernandez wins it with a PRAYER at the buzzer.#7DAYSMagicMomentpic.twitter.com/2YczKHfhiU