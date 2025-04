El mejor boxeo está de vuelta

El año 2021 ha supuesto, en lo que a boxeo se refiere, el adiós a la pandemia. El público regresó a las veladas, clave para nutrir las bolsas y terminar con la pobre imagen de los pabellones vacíos o los combates en el jardín de la mansión del promotor británico Eddie Hearn en Essex. En los pasados doce meses hemos visto un buen puñado de combates extraordinarios de las mayores figuras del boxeo, desde Canelo Álvarez hasta Tyson Fury , pasando por Terrence Crawford o los destronados Anthony Joshua y Teófimo López. Además, un barcelonés, Sandor Martín, y un granadino, Kiko Martínez, han llevado la bandera de España a lo más alto de las arenas.

El mejor combate

Los pesos más livianos suelen ser los patitos feos del circuito internacional, pero el Gallo Estrada y Román «Chocolatito» González , dos gladiadores de apenas 50 kilos, protagonizaron el 13 de marzo una pelea épica que quizás ha sido la mejor de los últimos años. Dan fe de ello los 2.500 golpes -sí, han leído bien- que se lanzaron en 12 rounds. Los jueces dieron el triunfo al mexicano Estrada, que retuvo el título del Consejo y ganó el de la Asociación en la categoría supermosca, pero el nicaragüense no sólo terminó en pie sino también con la cabeza bien alta. Objetivamente esta pelea mostró más calidad que otra que concitó muchos más focos y cerró trilogía, en la que el Rey Gitano, Tyson Fury -el mejor de los pesados-, liquidó al Bombardero de Bronce, Deontay Wilder.

El KO del año

Transcurría el décimo asalto cuando el mexicano Óscar Valdez esquivó en un suspiro tres manos de su compatriota Miguel Berchelt y respondió con un recto de izquierda que venía desde el mismísimo infierno. Nada pudo hacer su contendiente, que cayó de boca a la lona, en uno de esos derribos en los que el ‘referee’ no cuenta hasta diez: llama al médico. Insuperable.

La sorpresa de 2021

Gran favorito era el estadounidense Teófimo López el pasado 27 de noviembre frente al australiano George Kambosos . El peleador de origen hondureño se había ganado el trono de los ligeros en Las Vegas en octubre de 2020 venciendo a uno de los mejores libra por libra del mundo, Vasyl Lomachenko, por decisión unánime. Apenas nada pagaban las casas de apuestas por Kambosos, pero los pocos que apostaron por él se hicieron ricos: justo vencedor gracias a una pelea muy seria en la división con más competencia y en la que levantó una situación de KO. Aunque menos sorpresa, también merece mención el ucraniano Oleksandr Usyk (si te lo encuentras en un callejón te da un ictus) quien, llegado de los cruceros, le birló los cuatro cinturones a un decepcionante Anthony Joshua, otrora justo rey de los pesados.

El mejor boxeador del año

Poco importa lo que digan sus muchos ‘haters’. Saúl «el Canelo» Álvárez es el mejor púgil del año porque lo ha demostrado donde hablan los campeones, entre las dieciséis cuerdas. Tras ganarlos a todos en peso mediano y subir incluso a semipesado contra Kovalev -algo vetusto-, el año pasado avasalló en los supermedianos. Comenzó 2021 con el trámite del turco Yildirim (pelea mandatoria) y luego destrozó a dos oponentes de primer nivel que llegaban invictos. Primero el británico Billy Joe Saunders, digno personaje romaní de ‘Snatch: Cerdos y diamantes’ que se subió al ring del At&T Stadium de Texas con un 30-0 en su palmarés y se fue de allí en ambulancia, con el pómulo roto y su carrera comprometida. Y después al estadounidense Caleb Plant, que terminó su racha de 14-0 y nada pudo hacer contra el tapatío, el hombre más en forma de este deporte y merecedor del título honorífico del mejor libra por libra. ¡Viva México cabrones!

Canelo, tras ganar el campeonato del mundo el pasado noviembre en Las Vegas

Las campanadas de los españoles

Antes del 17 de octubre seguidores de Mikey García , cuatro veces campeón del mundo con marca 40-1, le preguntaban en Twitter por qué iba a pelear contra Sergio Ramos. No habían oído hablar de Sandor Martín, que llegó de Barcelona a California, la casa de su oponente, con el cartel de perdedor. Sandor subió al ring al ritmo de ‘Volare’, de los Gipsy Kings, y dio todo un recital de boxeo a una estrella mundial. La victoria a los puntos no fue por unanimidad (tanto da) porque uno de los tres jueces vio vencedor a García (o era casero hasta el paroxismo o estaba ebrio). Un mes después, el 13 de noviembre , Kiko Martínez , que había sido campeón del mundo supermosca de la Federación Internacional de Boxeo (IBF), estaba perdiendo su combate en Sheffield contra el campeón del peso pluma, el local Kid Galahad. Concluyendo el quinto asalto conectó por sorpresa una derecha monumental que llevó a la lona al púgil local. Al inicio del sexto, Galahad no soportó el segundo golpe de poder del granadino. ‘La Sensación’ Martínez se convirtió así en el segundo boxeador español en ponerse dos cinturones de campeón mundial en distintas divisiones, tras Javi Castillejo.

Lo que nos espera en 2022

Kiko defenderá su faja en Inglaterra (revancha con Galahad o frente a Josh Warrington) y Sandor ha llamado a la puerta de un combate de grandes dimensiones en el que se jugará su brillante carrera. Por su parte, el Canelo quiere agrandar su legado con un cinturón dos divisiones más arriba, en el peso crucero, frente al congoleño Ilunga Makabu, pero la pelea está en el aire por la aparición de Thabiso Mchunu. En los pesados habrá revancha entre Usyk y Joshua , por lo que Fury deberá esperar. Por otro lado, Terrence Crawford -para muchos entendidos el mejor libra por libra del mundo- debería pelear de una vez por todas con Errol Spence, pero la lesión de retina de este y la falta de sintonía entre promotores alejan la contienda soñada. En la división ahora más bella, la de los ligeros, Kambosos, Teófimo, Lomachenko y Gervonta Davis -pupilo de Floy Mayweather- tendrán que ir aclarando quién es el mejor.