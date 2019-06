Boxeo ¿La mayor sorpresa de la historia reciente del boxeo? El púgil Anthony Ruiz Jr. noqueó al británico Anthony Joshua y le arrebató sus tres cinturones de los pesos pesados

El púgil mexicano-estadounidense Anthony Ruiz Jr. superó esta noche por KO en el séptimo asalto al británico Anthony Joshua y le arrebató los tres cinturones de peso pesado avalados por la Federación Internacional de Boxeo (FIB), la Asociación (AMB) y la Organización (OMB).

La brutal pelea entre Ruiz Jr. y Joshua, que ya se puede equiparar a las que dejaron las grandes sorpresas en el mundo del boxeo dentro de los pesos pesados como las que protagonizaron Buster Douglas al dejar nocáut al legendario Mike Tyson y Hasim Rahman ante Lennox Lewis, fue todo un éxito. Hacía mucho tiempo que no se veía tanta acción, tantos golpes y un vencedor inesperado del aspirante que llegó a la pelea abajo 11-1 en las apuestas de Las Vegas.

En una pelea celebrada en el Madison Square Garden, en Nueva York, que registró un lleno de 20.201 espectadores, en su mayoría seguidores del púgil inglés, Ruiz Jr. demostró que tiene un poder demoledor en sus puños y también sabe asimilar el castigo.

Aunque Ruiz Jr. llegaba como el cartel de perdedor, sobre el cuadrilátero del legendario recinto, demostró todo lo contrario que estaba preparado y con todos los elementos para conseguir un victoria que pasará a la historia del boxeo.

«Me siento muy bien, hombre. Esto es con lo que he estado soñando», declaró Ruiz Jr. después de haber sido proclamado nuevo campeón del mundo. «Para esto he estado trabajando duro. No puedo creer que haya hecho realidad mis sueños. Solo quiero agradecer a mi equipo y a mi familia. El cielo es el límite, baby».

Derribó cuatro veces a Joshua

Pero el camino hasta alcanzar la victoria soñada no fue nada fácil, por el contrario, Ruiz Jr. tuvo que superar una caída en el tercer asalto, pero se recuperó y derribó a Joshua dos veces en ese mismo episodio, y le repitió la dosis de castigo dos veces más en el séptimo cuando ya el púgil británico no pudo levantarse.

🎥 VÍDEO | Así fueron las cuatro caídas con las que Andy Ruiz terminó con Anthony Joshua y protagonizó una de las mayores sorpresas de la historia del boxeo #JoshuaRuiz 🥊 pic.twitter.com/tMcoikLRxh — DAZN España (@DAZN_ES) 2 de junio de 2019

Ruiz Jr. se convirtió en el primer boxeador de origen mexicano en ganar un título mundial de peso pesado, algo que también le hace entrar también en la historia del boxeo.

Algo que le llena de orgullo a Ruiz Jr., quien admitió que la sangre mexicana que lleva de «guerrero» fue la que le hizo superar cada dificultad que encontró en el cuadrilátero durante la pelea, incluido el apoyo completo que recibió Joshua por la mayoría de aficionados ingleses que llegaron a presenciar la pelea.

Pero sobre todo el haber sido enviado a la lona al comienzo del tercer asalto, que fue lo que estableció la inflexión en el devenir del combate. «Esa fue la primera vez que me tiraron a la lona. Simplemente me hizo más fuerte», destacó Ruiz Jr. «Entonces sentí la necesidad de buscar más que nunca la victoria. Solo tuve que derribarlo. Asimile el castigo por el guerrero mexicano que soy. Tengo esa sangre mexicana. Hablando del estilo de lucha mexicano, acabo de demostrar eso».

Antes del gran logro conseguido por Ruiz Jr., un californiano de 29 años, otros cuatro púgiles mexicanos habían intentando por siete veces, sin éxito, el conseguir el título del peso pesado, incluido el nuevo campeón que perdió una decisión mayoritaria muy cerrada ante el neozelandés Joseph Parker.

Ambos púgiles se enfrentaron por un título vacante en Nueva Zelanda en diciembre de 2016.

Chris Arreola perdió tres intentos, Eric Molina dos y Manuel Ramos uno.

Pero ahora el nada atlético Ruiz, que dio un peso de 121,5628 kilogramos, que se parece a un luchador y come 'Snickers' antes de cada pelea, tiene derecho al mayor premio del boxeo al destronar a su estrella más grande que tenía el boxeo mexicano, Saúl 'Canelo' Álvarez.

«Esto es para todo México. México tiene su primer campeón mundial de peso pesado, e hicimos historia», declaró Manny Robles, entrenador de Ruiz. «Hicimos un plan perfecto de la pelea y conseguimos una gran victoria, nadie le regaló nada al nuevo campeón».

Primera derrota de Joshua

Para Joshua (22-1, 21 por ko), era su séptima exposición de los títulos, en su debut en Estados Unidos después de haber logrado llenos totales en su natal Reino Unido.

Joshua, de 29 años, tenía plena seguridad de salir con la victoria porque ni siquiera debía enfrentar a Ruiz (33-1, 22 nocauts).

El ahora excampeón tenía programado enfrentar al invicto neoyorquino Jarrell 'Big Baby' Miller, pero éste no pudo pelear debido a que hace un mes falló cuatro pruebas de drogas aleatorias administradas por la Asociación Anti-Dopaje Voluntaria de tres diferentes sustancias prohibidas: GW1516, crecimiento humano hormona y EPO, y la Comisión Atlética del Estado de Nueva York le negó una licencia de boxeo.

La derrota deja también a Joshua sin el gran objetivo de enfrentarse al campeón invicto del Consejo Mundial de Boxeo, el estadounidense Denontay Wilder, en la pelea que todos deseaban.

Ahora su objetivo será buscar la revancha ante Ruiz Jr. y esta vez en Inglaterra, donde se verá si el triunfo del nuevo campeón fue producto de una buena noche o detrás de sus puños hay un verdadero monarca.