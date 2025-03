El cisma en la candidatura pone en peligro el sueño olímpico de Pirineos 2030

La candidatura olímpica de España para los Juegos de Invierno de 2030 sigue dando pasos, aunque de manera atropellada. El proyecto técnico presentado la semana pasada, que incluye las sedes distribuidas entre Cataluña y Aragón , vio su visto bueno en una reunión mantenida esta mañana en la sede del Comité Olímpico Español (COE) donde la ausencia de un representante del gobierno de Aragón crea dudas sobre el futuro del proyecto .

«Hoy se ha validado la propuesta presentada, debatida y acordada por la Comisión Técnica. Esperamos y confiamos en que el Gobierno de Aragón se sume a esta propuesta», explica el COE en un comunicado hecho público al término del cónclave.

Al mismo acudieron el presidente del olimpismo español, Alejandro Blanco , el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco , y la Consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà .

Aragón, que ha mostrado discrepancias en torno al proyecto técnico, deberá ahora decidir si se suma o no a él. Si no lo hace, se abriría una vía nueva, pues tocaría rehacer esa hoja de ruta para adecuarla solo al territorio catalán. Algo que no tendría tanta fuerza para el COI y que sería más complicado de defender en la Asamblea que decidirá la candidatura ganadora para la que hay aspirantes muy fuertes como Sapporo (Japón), Salt Lake City (Estados Unidos) o Vancuver-Whistler (Canadá).

El pasado lunes, el COE oficializó este acuerdo técnico sobre el proyecto de candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 y lo envió por carta a los presidentes del Gobierno, Pedro Sánchez , de la Generalitat, Pere Aragonès , y del Gobierno de Aragón, Javier Lambán , en el que se establecía el reparto de disciplinas entre las dos regiones y para que lo ratificasen.

La misiva, firmada por Alejandro Blanco, explicaba la propuesta de distribución de sedes «presentada, debatida y acordada» en la Comisión Técnica formada por el COE, el Gobierno central, la Generalitat y el Gobierno de Aragón, y ahora estos gobiernos deberán validarla para continuar los trabajos técnicos del proyecto de candidatura.

La carta señalaba que Cataluña acogerá las pruebas de esquí alpino, snowboard, freestyle, esquí de montaña y hockey sobre hielo, Aragón el esquí de fondo, el biatlón, el curling y el patinaje artístico y de velocidad, mientras que bosbleigh, luge, saltos de esquí y la combinada nórdica se harán en una sede fuera de España que todavía no se ha decidido -Sarajevo es una de las opciones sobre la mesa- y tampoco está cerrado dónde se harán las Ceremonias de Inauguración y Clausura.

Sin embargo, Aragón ha mostrado sus discrepancias con este reparto y su presidente, Javier Lambán , defendió que la candidatura «sea una oportunidad para todo el Pirineo, no solo para el catalán, también para el aragonés» y subrayó que la propuesta reflejaba «un desequilibrio absoluto hacia Catalunya ya que las pruebas más importantes se desarrollan en el Pirineo catalán».