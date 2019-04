El Tulsa Ballet, Jan Fabre y las Hermanas Gestring, danza para todos Este fin de semana en el Teatro Central, «The generosity of Dorcas» un sólo creado por Jan Fabre

En este fin de semana y el inicio de la próxima se concentran tres de los más esperados estrenos de Danza de la temporada.

Se inicia hoy jueves en la sala La Fundición con la última propuesta de las incombustible e irreverentes Hermanas Gestring, es decir, Laura Morales y Greta García que presentan su creación titulada «A muerte» una obra creada en parte por la generosidad de los mecenas a través del Crowdfunding.

Un viaje con Caronte, su encuentro con el Hades y esa especie de atractivo de lo oscuro es lo que motiva a las Gestring para crear esta obra que tiene muchas situaciones propias de la estética de ambas bailarinas y coreógrafas y que nunca deja indiferente al público.

Vuelve Fabre

Y el sábado y el domingo regresa al teatro Central Jan Fabre, pero esta vez no con sus espectáculos de varias horas e incluso de un día, sino con «The generosity of Dorcas» un sólo que el coreógrafo y dramaturgo belga ha creado para el Matteo Sedda, un intéprete que sigue junto a Fabre desde que se unió a la compañía Troubleyn en 2015 para el elenco de «Monte Olimpo». No es la primera vez que Fabre crea sólos, A lo largo de los años ha creado varios proyectos para sus intérpretes, incluyendo danza, monólogos de teatro tales como «Angel of Death» y «Another Sleepy Dusty Delta Day», «Preparatio Mortis», o «Quando l’uomo principale è una donna», hecho para Lisbeth Gruwez, que precisamente actuó hace una semana en el Central.

«The generosity of Dorcas» es un solo de danza de 50 minutos en el que a través de la repetición de movimientos a partir de la música compuesta por Dag Taeldeman, el bailarín llega a un estado de éxtasis físico y mental, a un trance, mientras que se deja guiar por las ondas de la música.

El Tulsa Ballet

El teatro de la Maestranza acoge una de sus propuestas de Danza de grandes compañías, el Tulsa Ballet de Oklahoma, Estados Unidos.

Compañía dirigida por el italiano Marcello Angelini, presenta en Sevilla un ambicioso programa que combina coreografías históricas con otras de última generación.

El programa se inicia con una pieza histórica de Georges Balanchine, «Who Cares?», creada en 1931 y que forma parte de numerosos repertorios internacionales. Tras esta pieza, «Shibuya Blues», coreografía de Annabelle López Ochoa, coreógrafa belga de ascendencia española, quien por cierto creó para la Compañía Nacional de Danza «In transit», en 2012.

Y finalmente, «The green table» de Kurt Jooss, la obra más popular de este creador que realizó en los años 30 y que denuncia la inutilidad de las negociaciones de paz. La histórica «The green table», de ocho escenas, fue la primera obra de la que se llevó a cabo la notación coreográfica a través del método Laban.

La mítica obra ha sido representada por grandes compañías de todo el mundo, y desde la muerte de Kurt Jooss en 1979, su hija Anna Markard ha sido responsable de la puesta en escena de la obra.

Considerada como una de las importantes compañías de ballet norteamericanas, el Tulsa Ballet presenta a menudo la mejores obras de ballet clásico y danza contemporánea. La compañía fue fundada en 1956 por Roman Jasinski y su esposa Moscelyne Larkin, bailarines de renombre internacional de la tradición de Les Ballets Russes. Desde que en 1995 Marcello Angelini se hizo cargo del Ballet ha incorporado más de cien obras a su repertorio.