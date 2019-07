Nora Chipaumire reivindica África para la Danza El Festival de Itálica presenta en el Claustro de los Muertos de San Isidoro del Campo esta creación

Por fin la danza de Africa podrá verse en Sevilla, en esta ocasión de la mano de la bailarina y coreógrafa, Nora Chipaumire que estrenará en el Festival de Danza de Itálica los días 4 y 5 de julio la obra titulada «N!gga».

En «N!ga», (verbalizado como nigga), que se presenta por primera vez en España, Chipaumire propone «una reevaluación de quién es, qué es y cuándo se es negro». Para ello, en esta suerte de ensayo sonoro, la creadora toma como punto de partida la época del colonialismo para reflexionar sobre el capitalismo racista que dio lugar a este fenómeno y que derivó en el comercio transatlántico de esclavos, donde se dio el origen de la denominación que da título a la obra (traducido en español como negrata).

Nora Chipaumire tiene sus referencias creativas más en las artes plásticas y en los músicos más que en los coreógrafos. «Los músicos me conmueven», asegura y menciona el baile congolés «atalaku» como otra fuente de inspiración. Patti Smith o Grace Jones conforman también su imaginario, «aunque en realidad son los pintores y escritores los que forman parte de la base de mis obras».

Sin embargo, y en consonancia con otros creadores, es Pina Basch su personaje mítico, «por su influencia masiva en el mundo de la coreografía», y en cuanto a España, conoce bien a Carlos Saura, por el que siente devoción por sus películas de flamenco, «en especial, Bodas de sangre». De hecho, el flamenco ha sido una de las influencias para esta pieza. «Hay mucho en los gestos, en los movimientos del flamenco, que conectan directamente con África. Siguen una misma matemática del ritmo», afirma la creadora.

En su visita a Sevilla dice que ha aprendido mucho, «sobre todo que hay más vírgenes que la Virgen María», comenta con curiosidad tras su llegada visita a la ciudad.

La rumba congoleña

«N!igga» es una obra que plantea un acercamiento visual en el escenario sobre África, con la rumba congoleña como banda sonora. Pero también plantea una reflexión en torno a lo que ha significado África a lo largo de la historia. «Es un honor traer estas ideas a Sevilla, en este espacio y en este momento. Hemos llegado a un punto álgido de intolerancia en Europa y es urgente recordar que la cultura africana forma parte de la innovación y de los avances que se han dado aquí».

Se muestra interesada no sólo en esta pieza, sino en todo su trabajo, por el estereotipo del cuerpo de su raza. «Es algo que me acompaña donde vaya. Tenemos una presencia que es visceral, diferente a la de los cuerpos blancos, y esa presencia física tiene que ver con nuestro sonido y es así como funciona en mi trabajo. Me interesa la innovación en el gesto. Creo que Africa en general es una maestra del movimiento y de la danza. ¿Qué haces cuando vienes de una cultura con este virtuosismo?. Pues..., bailas».

La bailarina y coreógrafa dice que, «cualquier ser humano es libre para moverse y buscar una vida mejor dónde quiera y no deberían existir las fronteras». La propia creadora define su propuesta como «súper provocativa». «En España la palabra negro define un color, y no se le adjunta el capital racial histórico que tiene en América o en África, donde la misma palabra sirve para degradar a la persona. Y sin embargo, negro es una palabra que acompaña a mi ser».

Nacida en Zimbabwe y residente en Nueva York, Nora Chipaumire ha tenido muy presente sus raíces africanas en su obra. Desde que comenzó a bailar en 1998, ha adoptado los estereotipos de África, su arte y su estética, en su trabajo. Miembro de Guggenheim 2018 y tres veces ganadora del premio Bessie, Chipaumire continua actualmente explorando los territorios de la música, la expresión corporal y el baile a través de propuestas multidisciplinares. En este sentido, su próximo trabajo será una ópera, Nehanda, que tiene previsto estrenar el próximo 2020.