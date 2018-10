ENTREVISTA AL MAGO DE LA MENTE Toni Bright: «Incluso los más escépticos bajan del escenario sorprendidos» El mentalista representa el próximo domingo en Sanlúcar de Barrameda el espectáculo de ilusionismo ‘Volver a creer, magia de la mente’

M. LANDETA

La sobria elegancia de Toni Bright contrasta con la dinámica de ‘Volver a creer, magia de la mente’, un espectáculo que ha recorrido los mejores teatros de España y que es «participativo, ameno y divertido porque logra atrapar el interés de los niños y consigue que los adultos se sorprendan y no den crédito a lo que ven». Está recomendado para todos los públicos, desde niños de cinco años a personas de 100.

Mentalista clásico, Toni Bright huye de la acepción de típica de mago porque «encaja mejor las para las persona que utilizan las cartas, usan monedas, cuerdas y sacan el típico conejo de la chistera. Un mentalista es diferente porque usa la sugestión, las habilidades sociales y la psicología».

Toni Bright explica que entre las cualidades más importantes que debe tener un ilusionista están la empatía, la comunicación no verbal y las dotes de psicólogo. Aptitudes que emplea en el día a día de su trabajo y en sus espectáculos donde la participación del público es muy importante. El mentalista se detiene a explicar que las personas que salen voluntarias en su función son elegidas de forma improvisada y recalca que no existe complicidad o conchabeo previo con ninguna de ellas y, por tanto, las emociones brotan de manera espontánea y natural: «No hay mayor satisfacción que ilusionar a las personas».

El mentalista reconoce que siempre le gustó el mundo de la magia. Recuerda cuando de pequeño acudía a este tipo de espectáculos con su padre y se quedaba embelesado, anhelando emular aquellos artesanos de la magia que le cautivaban. «Siempre me habían gustado los magos y mentalistas. De pequeño, me encantaba sentarme con mi padre en el sofá y ver las actuaciones. Me resultaba tan increíble que soñaba convertirme en uno de ellos. Gracias a Dios, con el esfuerzo y dedicación que le he puesto, lo he logrado». Este mago de la mente lleva casi dos años recorriendo toda la geografía española con este trepidante ‘show’ que le ha traído en varias ocasiones hasta la provincia de Cádiz. Ha actuado en Puerto Real y Arcos y, en unos días, estará en Sanlúcar. «No tiene nada que ver Bilbao, Madrid o Barcelona con Cádiz. Los espectadores son completamente diferentes. Aquí el público es efusivo,divertido y se mete bastante en el espectáculo porque es una función novedosa y muchos no han visto nada similar».

El mentalista explica que ha aprendido de manera autodidacta, poco a poco. Huye de nombrar a referentes, salvo el trabajo diario y asegura que para alcanzar el nivel que tiene en su disciplina ha tenido que ver muchos vídeos, estudiar, leer y esforzarse mucho pero reconoce que «es bonito dedicarse a lo que a uno le gusta».

Además,confiesa que aunque dedica casi las 24 horas del día a su profesión, esta le reporta muchas satisfacciones y comenta que le sigue impresionando ver cómo los espectadores suben al escenario incrédulos y bajan «creyentes», asegurando que lo que han visto sus ojos es completamente imposible pero rindiéndose a la evidencia de que ha sucedido. «Me gusta mucho observar las reacciones porque se quedan boquiabiertos; que la gente se deje ilusionar y piense en otras cosas que le hagan sorprenderse es lo que quiero conseguir. Realmente a la gente no le gusta que la engañen, le gusta que la ilusionen. Un mentalista no engaña, ilusiona».

Cuesta arrancar a Toni Bright detalles sobre los entresijos de su profesión porque igual que los grandes cocineros guardan el secreto de las mejores recetas, el ilicitano prefiere rodearse de misterio. «No quiero hacer ‘spoilers’ pero es muy ameno y tiene bastantes ‘gags’. Prefiero que al público le pille sorpresa».

El próximo 14 de octubre Toni Bright, uno de los mentalistas más reconocidos de España, estará en el Auditorio de la Merced, en Sanlúcar de Barrameda, para demostrar que es posible contactar con espíritus y doblar tenedores o cucharas con la mente. Ilusiónate y déjate sorprender de nuevo, como si fueras un niño, en una noche que sin duda será ideal para ‘Volver a creer’.

