Eva Mir: «Solo se suicidan los optimistas»

«Solo se suicidan los optimistas». Lo dice Eva Mir , que estrena hoy miércoles en el Teatro Valle-Inclán «Héroes en diciembre», una obra con la que ganó en 2019 el premio Calderón de la Barca para autores noveles que concede el Ministerio de Cultura. La obra aborda el siempre espinoso asunto del suicidio -más que espinoso, tabú-, aunque la autora y directora matiza. «En realidad la obra trata de qué es y qué significa vivir».

Escrita a partir de vivencias personales « Héroes en diciembre » presenta a cuatro personajes que forman parte de «un programa de repoblación rural a modo de terapia grupal -explica Eva Mir-; los cuatro tienen en común que han intentado suicidarse». Uno de ellos intenta de nuevo, y esta vez lo consigue, quitarse la vida; «el silenciamiento de este hecho hace que la protagonista de la obra, una joven llamada Berta , se dé cuenta de que el sistema no puede devolverle las ganas de vivir ».

Mónica Lamberti, Helena Lanza, Marta Matute y Rodrigo Sáenz de Heredia son los intérpretes de «Héroes en diciembre», que dirige la propia autora -«dirigirla es escribir la obra por segunda vez», asegura-; Monica Boromello ha realizado una imponente escenografía, una piscina con ecos de sanatorio mental, que ilumina David Picazo. El vestuario es de Paola de Diego, la música y el espacio sonoro Jose Pablo Polo, y Víctor Vioque firma los audiovisuales.

El objetivo de Eva Mir (valenciana, de apenas veinticinco años) con esta obra es claro: « Desmitificar la idea de que los suicidas son enfermos mentales ». El suicidio es un tema, añade, tabú, «y yo creo que es un error no poner las palabras sobre la mesa. La obra no ofrece respuestas, entre otras cosas porque yo no las tengo, pero habla sin eufemismos ». Eso no quiere decir, y Eva Mir lo pone en mayúsculas, que no haya nada que quiera incitar al suicidio.

«Héroes en diciembre» es una obra con pocas gotas de poesía . «Quería -dice la autora- un lenguaje crudo, cotidiano, que no nos distanciara ni de los personajes ni de los hechos. La obra nació por algo que me sucedió durante una residencia artística que estaba haciendo; hubo una agresión y se silenció para mantener la estabilidad. Se tienen que utilizar las palabras, se tiene que hablar, de eso va la obra».

Cuando se le pregunta si la obra, con todo, tiene algo de optimista, Eva Mir sonríe. « Es un texto esperanzador aunque comenzó siendo un grito de socorro . Yo no quería un final feliz... Los suicidas tienen unas ansias grandes de vivir, esperan tanto de la vida que sobrevivir no les basta . Sí, la obra es optimista porque ellos lo son».