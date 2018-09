Musicales en Madrid: Gran Vía esquina Broadway «West Side Story» y «Anastasia» abren el telón en una temporada en el que el teatro musical va a ser de nuevo uno de los protagonistas

No hay que exagerar. Madrid no es Nueva York ni la Gran Vía es Broadway, pero el auge que han tomado en nuestros escenarios los musicales ha convertido a la capital de España en una de las ciudades punteras en Europa. La calidad de las producciones y la (creciente) preparación de los intérpretes nos acerca cada vez más a Broadway y el West End, las mecas de este género teatral denostado y admirado a partes iguales, pero que tiene el favor del público (cuando la propuesta merece la pena) y que ha sido un dinamizador imprescindible en la escena madrileña y en la española. Una de los carencias, la de la creación propia, empieza además a diluirse; en esta temporada se anuncian dos títulos «made in Spain»: «El médico» y «33 El musical».

Y es que esta temporada supone una indiscutible recuperación del género en los escenarios madrileños, con varias propuestas nuevas y títulos que prolongan su éxito de cursos anteriores. Y levantan el telón, en cuanto a las primeras, dos títulos prometedores. Uno es una de las grandes joyas del género, «West Side Story», y el otro uno de los actuales éxitos del teatro neoyorquino: «Anastasia».

«West Side Story»

Javier Ariano y Talía del Val - Javier Naval

El 26 de septiembre de 1957 -hace sesenta y un años- se estrenaba en el Winter Garden Theatre de Nueva York «West Side Story». Un joven pero respetado compositor, Leonard Bernstein, que había ya obtenido varios éxitos como «On the town» y «Candide», firmaba la música. El libreto era de Arthur Laurents y las letras de otro joven que, también compositor, llegaría a ser con el tiempo el gran renovador del musical de Broadway: Stephen Sondheim. La dirección era de uno de los grandes coreógrafos estadounidenses del siglo XX: Jerome Robbins. La unión de tanto talento dio lugar a un musical de gran éxito, que estuvo cerca de dos años en cartel. La película que cuatro años después dirigirían Robert Wise y el propio Jerome Robbins universalizó aquella versión de «Romeo y Julieta» ambientada en el Nueva York multirracial de los años cincuenta.

«El mayor musical de todos los tiempos», la frase publicitaria que utilizan los responsables de la producción que se estrena el miércoles en el teatro Calderón, no es en esta ocasión exagerada. Son muchos los expertos que consideran que «West Side Story» es la cumbre del teatro musical clásico: por su música, por su historia, por sus personajes... No es extraño que cada cierto tiempo vuelva a escena en algún lugar del mundo; en Broadway se ha repuesto en cuatro ocasiones más, la última en una singular producción bilingüe en la que los puertorriqueños se expresaban en español y el resto de los personajes en inglés.

En 2018 se celebra el centenario del nacimiento de Bernstein, y ésta ha sido una buena excusa para que Som Produce ponga en pie un nuevo montaje de esta obra, dirigida escénicamente por Federico Barrios (responsable además de la adaptación coreográfica) y musicalmente por Gaby Goldman. El equipo lo completan Ricardo Sánchez Cuerda (escenografía), Carlos Torrijos y Juan Gómez Cornejo (iluminación), Gastón Briski (sonido), Antonio Belart (vestuario) y Laura Rodríguez (caracterización). El reparto incluye a Javier Ariano (Tony), Talía del Val (María), Silvia Álvarez (Anita), Oriol Anglada (Bernardo) y Víctor González (Riff). «West Side Story» se presenta en el Teatro Calderón desde el 3 de octubre.

«Anastasia»

Jana Gómez - Javier Naval

La película de animación homónima que en 1997 produjo la Fox para entrar en el mercado que dominaba Disney es el germen de «Anastasia», un musical que vio la luz el 24 de marzo de 2017 en el Broadhurst Theatre de Nueva York, donde sigue en cartel actualmente y donde ha alcanzado las seiscientas funciones. El libro es de Terence McNally (autor de, entre otras obras, «Master Class»), y la música y letras de una exitosa pareja: Stephen Flaherty y Lynn Ahrens, que ya firmaron la banda sonora de la película, cuyas canciones son la espina dorsal del musical. Entre ellas, las dos más conocidas, «Journey to the past» y «Once upon a December».

La leyenda de que Anastasia, la hija menor del Zar Nicolás II, asesinado durante la revolución bolchevique, había sobrevivido a la matanza de su familia, es la base de la historia de este musical, que produce Stage Entertainment y viaja desde la recién bautizada Leningrado hasta el París de los felices años veinte. El espectáculo se presenta en Madrid -la primera ciudad que lo acoge después de Nueva York-como una franquicia; es decir, que reproduce exactamente el presentado en Nueva York, que sigue los patrones (actualizados) del musical clásico de Broadway. La dirección es de Darko Tresnjak y Tom Murray el supervisor musical original. El equipo se completa con Peggy Hickey (coreografía), Alexander Dodge (escenografía), Linda Cho (vestuario), Donald Holder (iluminación), Peter Hylenski (sonido), Aaron Rhyne (proyecciones) y Charles G. Lapointe (peluquería).

La joven Jana Gómez encarna a la protagonista, Anastasia. Le acompañan en el reparto Íñigo Etayo (Dimitry), Javier Navares (Vlad), Carlos Salgado (Gleb), Àngels Jiménez (Emperatriz) y Silvia Luchetti (Lily). «Anastasia» se presenta en el Teatro Coliseum de Madrid desde el 3 de octubre.