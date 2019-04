La diversidad étnica toma forma en el teatro LaJoven estrena «Gazoline», una obra de Jordi Casanovas inspirada en los conflictos raciales del 2015 en París

Seguir Julio Bravo @juliobravo1963 Madrid Actualizado: 19/04/2019 01:32h

«Cinco colegas de una banlieu de París se reúnen una noche para quemar el coche de alguien muy rico. Desde hace unos días, varios incendios han sido provocados en distintos lugares, destruyendo vehículos. Los hijos de los hijos de los inmigrantes que llegaron sin nada al país aún se sienten ajenos a él. Europa no les ofrece esos valores que coronan su bandera. Y las calles y los noticieros se llenan de un ambiente que podría ser de revolución o de guerra, de esperanza o de desasosiego. Un ambiente que puede destruir ilusiones y amistades».

Este es el resumen de «Gazoline», el nuevo proyecto de LaJoven, que se estrena en el teatro Conde Duque la semana que viene. El texto es de Jordi Casanovas, que ya escribiera para este conjunto «Hey Boy, Hey Girl», una visión contemporánea de «Romeo y Julieta» situada en un reality-show. José Luis Arellano dirige la función, que interpretan Mard B. Ase, Jean Cruz, María Elaidi, Prince Ezeanyim y Delia Seriche.

«Demasiado jóvenes para ser adultos y demasiado mayores para seguir siendo niños». Ése es el lema de la función, que se sitúa en París, en noviembre de 2005, con la pauta de los problemas raciales y juveniles sucedidos en varios barrios marginales de la capital francesa.

Los responsables de LaJoven (nueva denominación de La Joven Compañía) califican «Gazoline» como un proyecto muy deseado. «A lo largo de los últimos años la Fundación Teatro Joven -explican-ha desarrollado un trabajo teatral eficaz por el fomento de la igualdad, especialmente en lo que se refiere a la igualdad de género y diversidad sexual. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos realizados para fomentar la diversidad étnica del proyecto, los resultados han sido muy limitados. El descubrimiento del proyecto Premier Acte que las Fundaciones Edmond de Rothschild han venido desarrollando en Francia dio como resultado una colaboración que se materializó en la creación del “Proyecto Razas”. Esta colaboración consiguió los objetivos que perseguía al ofrecer con éxito talleres a jóvenes con orígenes étnicos diversos y poder crear un espacio para la creación y formación. El colofón de ese primer año fue una puesta en escena dirigida por Josep Maria Mestres en el Corral de Comedias de Alcalá».

LaJoven busca, con «Gazoline», «continuar trasladando la diversidad de la sociedad a las artes escénicas y convertir a estos jóvenes en referentes de las decenas de miles de jóvenes que asisten a los espectáculos de la compañía y trabajan sobre ellos con los docentes en el aula». No hay que olvidar, siguen, «que España fue hasta los años 70 país de emigrantes y que las migraciones que conforman la gran diversidad étnica actual en España se gestaron de forma masiva en los años 90. La sociedad española todavía no ha descubierto su propia diversidad étnica por lo que nuestro país aún no ofrece una vida en igualdad a estas primeras generaciones de españoles que en números ya muy considerables han nacido o han crecido en España».