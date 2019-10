MTV EMA Sevilla 2019: las primeras entradas para Green Day, a la venta este martes a las 11 horas

Este martes 15 de octubre ya se pueden adquirir en exclusiva las primeras entradas para el concierto que ofrecerá la banda de rock Green Day en Sevilla el próximo 2 de noviembre con motivo de la entrega de premios MTV EMA Sevilla 2019 en el Palacio de Congresos.

La cita será en la mítica Plaza de España de Sevilla como evento previo a la entrega de estos galardones de la música, cuya gala será en el Palacio de Exposiciones y Congresos y estará presentado por la cantante Becky G. El monumento hispalense cuenta con un aforo para unas 20.000 personas.

SPAIN! We’re playing @MTV World Stage Seville on 11/2 @ the Plaza de España⚡️



We’ve set aside some tickets for the pre-sale for our mailing list. It starts tomorrow @ 11am CET. Sign up by 8pm CET today to get the code https://t.co/kajLHqYKVu



⚠️⚠️ WARNING these will go fast ⚠️⚠️ pic.twitter.com/zeEfvyJP09