Premios Goya Celia Rico: «Me interesa trabajar la emoción desde las pequeñas cosas» La ópera prima de la directora sevillana, «Viaje al cuarto de una madres», ha sido uno de los debut de 2018 y acapara nominaciones a los Goya y los Feroz

Jesús Morillo

Sevilla Actualizado: 09/01/2019 08:15h

La directora sevillana Celia Rico (Constantina, 1982) firmó una de las mejores óperas primas de 2018: «Viaje al cuarto de una madre», que acapara cuatro nominaciones a los premios Feroz y otras tantas a los Goya, que se entregarán en Sevilla, entre estas últimas las de dirección novel, actriz protagonista (Lola Dueñas) y secundaria (Anna Castillo).

En la película, rodada íntegramente en su pueblo, Celia Rico narra, desde los pequeños gestos, una escritura minimalista y muy atenta a los sentimientos, el síndrome de nido vacío que deja en la madre viuda la marcha de casa de su hija para trabajar en Londres.

«Me interesa trabajar la emoción desde esas cositas del día a día, esas pequeñas cosas que nos definen más que los grandes gestos», explica la directora sevillana, cuya vocación cinematográfica se despertó de la mano de su padre, maestro, que «hacía muchos teatritos e invitaba a todos los alumnos al garaje de mis abuelos a pintar los decorados y mi madre nos hacía el vestuario. Esa forma de hacer teatro, muy artesanal y creativa, me despertó las ganas de hacer cine».

Y como la protagonista de su película, Celia Rico, tras licenciarse en Comunicación Audiovisual en la Hispalense, se marchó a Barcelona para tratar de abrirse paso en el sector. Un camino que para una mujer del sur, reconoce, que «fácil no es» y en el que fue «poquito a poquito».

«He hecho muchos trabajos de producción y he ido conociendo a muchas personas, que en el momento en que quería hacer esto me dijeron que me querían apoyar».

«Es un trabajo de depurar, de no querer que los personajes digan te quiero, sino de verles querer»

Su primer paso fue «Luisa no está en casa» (2012), corto que tuvo gran acogida en festivales internacionales, y el segundo, «Viaje al cuarto de una madre», dos cintas que la definen como una directora muy interesada en las relaciones humanas y donde se aprecia el influjo del maestro del cine japonés Yasujiro Ozu. «Es quizás el cineasta que más me inspira», señala la directora.

«Es un trabajo de depurar, como de minimalismo, de no querer que los personajes digan un te quiero, sino de verles querer desde donde queremos todos».

En el caso de su primer largo, esta directora narra el proceso de emancipación de la hija, pero también el vacío que deja su ausencia en la casa.

«Cuando empecé a escribir esta historia me fui dando cuenta de que la mayoría de películas que retratan el proceso de emancipación de los jóvenes siempre ponen el foco en la persona que se va, que está lleno de ilusión, pero nunca se pone en las personas que se quedan detrás y donde es más difícil empezar de cero, porque se quedan en el mismo lugar y todo es una rutina que nos recuerda a lo que había antes. Ahí quise indagar, meterme directamente en ese vacío, para ver cómo se rellena», comenta.

Cineastas en España

Sobre el cine hecho por mujeres y las contadas cineastas que han dirigido históricamente en España, Celia Rico señala que «cuando estaba estudiando no tenía referentes de mujeres jóvenes que estuvieran dirigiendo y esa falta hace que no lo proyectes como algo cercano y que ese deseo se reprima. Me parece importante que haya referentes, para que otras cineastas den el paso, porque cineastas ha habido muy poquitas».

Más mujeres dirigiendo por la sencilla razón, añade, de contar otros temas, «porque de la misma manera que a las mujeres nos resulta más fácil escribir personajes femeninos, a los hombres les resulta más fácil escribir los masculinos. Es así de sencillo. No es que los hombres no quieran hablar de temas que nos interesan a las mujeres, es que escriben desde su lugar y está bien que sea así. Por eso está bien que estemos nosotras, para escribir desde otro lugar», concluye.