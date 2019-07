CONCERT MUSIC Vanesa Martín: «Mirar a los lados solo puede hacerte retroceder» La artista actúa este sábado a las 22.30 horas en el Concert Music Festival

La conexión que guarda Vanesa Martín con Cádiz no tiene que ver solo con el mar. La malagueña grabó su primer disco en Roche y para ella, esta tierra «es un paraíso». Este sábado la compositora regresa a orillas gaditanas, concretamente a Sancti Petri, para deleitar a su público con 'Todas las mujeres que habitan en mí'. Una nueva gira que llega aún con más garra y sentimiento que el que nos tenía acostumbrados la cantante. Junto a Adriana Ugarte ha defendido la libertad en el amor en el videoclip 'De tus ojos'; un tema que ha superado los dos millones de visualizaciones. La artista continúa pisando fuerte y no solo ha conquistado los corazones nacionales, también los internacionales.

Tras la exitosa 'Munay' regresa con 'Todas las mujeres que habitan en mí', ¿qué expectativa tiene con la gira de este año?

La gira arrancó en Sevilla en marzo, y está siendo una de las más especiales. Llevamos un equipo humano y técnico de diez. Hay muy buen ambiente de trabajo y eso se refleja ahí arriba. El público es más numeroso cada año y vamos creciendo con ellos para dar lo mejor de nosotros en el escenario. La respuesta está siendo increíble, estamos felices; y yo muy emocionada.

De su último disco, ¿cuál es el tema más especial?

Es complicado elegir una canción, cada uno de ellos surge de una necesidad muy íntima de querer contar; y, además, todas las canciones son mías. Quizás la intimidad y el desgarro de 'Que no' rompe los esquemas en los conciertos. Pero por suerte pasamos por climas diferentes y cada uno tiene lo suyo.

'Agua' fue producido por Carlos Jean y ahora 13 años más tarde regresa con la colaboración del DJ, ¿cómo ha sido el proceso de creación del single 'De tus ojos'? ¿Qué ha significado para usted este nuevo trabajo?

Tenía en mi cabeza hacer una versión de la canción original, me hacía ilusión sonar en las terrazas de verano (risas). Así que le pedí a Carlos que me ofreciera su manera de concebir el tema, y así fue. Siempre que nos encontrábamos hablábamos de las ganas de volver a trabajar juntos, y esta manera fue anecdótica pero una toma de contacto a largo plazo. La gente lo ha recibido con muchas ganas, es muy fresca y el toque electrónico me fascina. También la gente la entona con copitas en las manos (risas).

¿Qué ingrediente especial tiene que llevar sus canciones?

Es un acto absolutamente impulsivo. Quizás emoción y nervio. Si no le encuentro la emoción o me provoca nervio, lo descarto.

¿Cuál es la receta de su éxito?

No sé si del éxito. Pero la emoción, el trabajo constante, ser fiel a mí misma y entender que solo puedo mejorar mi "calle". Cada uno tiene unos tiempos y un camino, el suyo propio, y que mirar a los lados solo puede hacerte retroceder. Por frustración, desidia o por soberbia.

Es la primera vez que viene al Concert Music, ¿tiene alguna sorpresa preparada para Chiclana?

Sí, y tengo muchas ganas. Me han hablado maravillas, y vamos con toda la ilusión de pisar una tierra que nos vuelve locos; y habrá, si todo va bien, alguna sorpresa.

¿Qué significa para usted actuar por primera vez en un enclave tan mágico como Sancti Petri?

Estamos deseando volver y con suerte nos quedaremos algún día más por allí. En Roche grabé mi primer disco, y años después volví para grabar el vídeo de 'Sin Saber Por Qué', así que imagínate los recuerdos que me trae toda esta zona. Es un paraíso y para mí, además, necesario vitalmente.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

De momento tenemos mucha gira por delante, después de verano comenzará la emisión de La Voz Kids y estaré como Coach. Y mientras creando y disfrutando de los conciertos, de mi familia dentro y fuera del escenario y de este tiempo de inspiración maravilloso.