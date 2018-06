La última esperanza de Florence + The Machine

«It's hard to write about happiness, cause the older i get, i find happiness is an extremely uneventful subject», canta Florence Welch en «No choir». O mejor dicho recita, y a capela, en uno de los cortes más minimalistas de un nuevo trabajo lleno de melancolía, angustia y, menos mal, esperanza . Qué duro sería escucharlo sin ella.

Sí hay otras piezas no necesariamente bailables como «Fire Flies», «Tranz» «Kansas» o «Sorcererz» donde la imaginación rompedora con la que nació el grupo vuelve a dar con algunos trucos de magia epatantes , en un álbum que, sin embargo, no consigue estar a la altura de lo mejor que ha hecho la banda.

Jim James «Uniform Distortion»

Mientras My Morning Jacket siguen buscando la manera de equilibrar las raíces del rock americano con sutiles toques de elegancia soul y pinceladas experimentales, Jim James, cabecilla de la banda estadounidense, aprovecha los tiempos muertos y los paréntesis entre disco y disco para engordar una carrera en solitario que da un nuevo vuelco con «Uniform Distortion». Un disco que, lejos de la psicodelia texturizada de «Eternally Even» y de las acarameladas versiones de «Tribute To 2», apela a los instintos primarios y al rock and roll sin maquillar para, asegura, plantar cara a esa distorsión inducida por la tecnología que campa a sus anchas por la sociedad emborronando la pureza y la verdad.

Una declaración de intenciones que se traduce en una docena de canciones fibrosas e instantáneas con las que el de Louisville recupera su pasión por Neil Young para acabar firmando un disco acorazado y rotundo que parece seguir los pasos del «Rock And Roll» de Ryan Adams a la hora de filtrar la historia de la música popular y reescribirla a partir de su propia experiencia. Así, con el sustrato del punk alimentando el esqueleto de las canciones y «No Secrets» lanzando uno de los pocos cabos hacia My Morning Jacket, James se cuela en los dominios del Dylan espídico de la Rolling Thunder Revue con «Better Late Than Never», exhuma a Richie Valens para colocarle una coraza de electricidad al clasicismo de “Over And Over”, mira de reojo a Joey Ramone (y, ya puestos, también a Sonic Youth) con «Out Of Time», se sube a la locomotora de The Band con «Too Good To Be True», y echa mano del garage para firmar torpona «You Get To Rome». Un nutritivo paseo por el mapamundi del rock con el que James se desmelena más de lo habitual y se desquita de las prisas del presente con una estimulante y vitalista excursión la pasado.

7 / 10

DAVID MORÁN