All Them Witches: «Roman Polanski inspiró el nombre de nuestro grupo» La banda ha epatado en la escena de rock psicodélico de EE.UU.

Seguir Nacho Serrano @REVISTA_HRB Actualizado: 20/04/2019 00:42h

Originario de Nashville, este grupo de extraño nombre ha epatado en la escena de nuevo rock psicodélico con una propuesta dotada de una fuerte carga de blues «espacial y humeante», como describe su cantante y bajista Charles Michael Parks Jr., avezado discípulo de las «enseñanzas de grupos como Led Zeppelin y Blue Cheer, sin olvidar la reverberación eléctrica de Junior Kimbrough».

La banda se formó «por casualidad» en los primeros días del año 2012 , cuando Robby Staebler (batería) se mudó a Nashville y conoció a Ben McLeod (guitarrista). «Estuvieron tocando juntos varios meses, y poco después yo dejé mi trabajo y me uní a ellos», cuenta este fanático del cine de Roman Polanski, cuya película «La Semilla del Diablo» inspiró el nombre del grupo. «Hay una escena en la que la protagonista, Rosemary, está leyendo un libro que se titula “All of them witches” Nosotros simplemente le quitamos el “of”. Entiendo que la traducción al español sea extraña, porque la verdad, nuestro nombre también suena bastante extraño en inglés».

El último en llegar fue el teclista Allan Van Cleave, que grabó con ellos sus cuatro primeros discos, «Our Mother Electricity» (2012), «Lightning at the Door» (2013), «Dying Surfer Meets His Maker» (2015) y «Sleeping Through the War» (2017). Pero en mayo del año pasado, Van Cleave dejó la banda y fue sustituido por otro teclista, Jonathan Draper, que no acabó de cuajar. Hace solo unos meses fue expulsado de la banda, que ni siquiera ha tenido tiempo para hacer una sesión fotográfica con su nuevo formato de trío. «Por eso nuestro nuevo disco se llama “ATW”», explica Parks. «Hemos pasado por cambios muy importantes en los últimos tiempos, y sentíamos que hacíamos lo correcto reivindicando el nombre de la banda».

Grabado en una cabaña en Kingston Springs, «a unas 20 millas de Nashville yendo por la carretera I-40», el quinto trabajo de All Them Witches es un claro favorito para las listas de lo mejor del año, al menos en su género. «Gracias», dice Parks con modestia. «Yo solo sé que está muy bien para escucharlo dándote un baño a oscuras, sólo con la luz de unas velas».

All Them Witches

-San Sebastián. Sala Dabadaba. 21.00. Martes 23

-Madrid. Sala Caracol. 21.00. Miércoles 24

-Barcelona. Sala Razzmatazz 2. 21.00. Jueves 25