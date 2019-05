Ryan Bingham, la gran promesa del country actual En Madrid, Bingham actuará como gran reclamo del Americana Music Festival

Seguir Nacho Serrano @REVISTA_HRB Actualizado: 01/06/2019 01:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La gran promesa del country actual nació en la pequeña ciudad de Hobbs, en Nuevo México. Se crió en los campos de petróleo del oeste texano y dedicó su adolescencia a participar en los campeonatos de rodeo a lo largo y ancho del estado. Por el camino, absorbió la cultura cajún del oeste de Louisiana, el hip-hop hardcore preferido de sus amigos de Houston y las canciones fronterizas de los inmigrantes mexicanos. Hasta que se mudó a California en 2007, nunca había vivido más de dos años en ningún sitio.

«Mescalito» (2007) fue su primer trabajo discográfico, donde recorría desde melodías folk hasta baladas de acento español y potentes píldoras rockeras. Tras «Roadhouse Sun» (2009) y «Junky Star» (2010), la Americana Music Association le nombró «artista del año», pero, mientras su carrera despegaba (ganó el Oscar y el Grammy por «The Weary Kind», la canción que escribió para la película «Crazy Heart»), de pronto tuvo que lidiar con las trágicas muertes de su madre, alcohólica, y su padre, que se suicidó.

Con la ayuda de su esposa, Anna Axter, Bingham pudo recobrar la paz interior y regresó con «Tomorrowland» (2012) y «Fear and Saturday Night» (2015), y ahora, cuatro años de interminables giras después, regresa con «American Love Song». «Siempre he luchado con mi identidad, con quién era y de dónde venía», explica este vaquero de vida turbulenta. «Cuando viajaba siempre tenía el sombrero de “cowboy” en la cabeza pero, al mismo tiempo, me adaptaba a cada ambiente, así que mi identidad acabó siendo una mezcla de diferentes sombreros, diferentes botas y diferentes pantalones. Te vas adaptando como síntoma de seguridad. Con el tiempo, he enterrado todas mis inseguridades».

El nuevo disco muestra a Bingham puliendo su creatividad en dos niveles diferentes, el personal y el cultural. Coproducido con Charlie Sexton, el soberbio guitarrista de Austin que acompaña a Dylan desde hace años en gira, «American Love Song» se grabó en los Arlyn Studios and Public Hi-Fi de Austin e incluye canciones para Anna, un tributo a su madre y a grandes voces del blues como Janis Joplin o Aretha Franklin, y algo del espíritu crítico de Woody Guthrie. «Siempre trato de encontrar la manera de que las canciones unan a las personas. Pero, tal y como están las cosas, y las cosas que nuestro presidente anda diciendo, no creo que sea el momento de ser complaciente».

En Madrid, Bingham actuará como gran reclamo del Americana Music Festival, que también recibirá a Steve Forbet, Scott H. Biram, Frank Turner, Kitty, Daisy &Lewis, Dale Watson o Suzanne Vega, entre otros.