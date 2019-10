Plácido Domingo busca refugio en Europa El cantante reanuda este domingo su agenda artística con una representación de «Nabucco» en la Ópera de Zúrich

Tras «romper» con uno de los teatros fundamentales en su carrera, el Metropolitan Opera House de Nueva York, y dimitir de su cargo como director general de la Ópera de Los Ángeles, Plácido Domingo busca refugio en Europa, donde ningún teatro le ha cerrado todavía sus puertas después de que estallara el asunto de las acusaciones de acoso sexual.

El tenor madrileño, ahora cantando como barítono, interpretará el domingo una función de «Nabucco», de Verdi, en la Ópera de Zúrich, para que están todas las entradas agotadas desde hace semanas. Domingo encarnará al protagonista de la obra, Nabucco, y estará acompañado por Otar Jorjikia, Vitalij Kowaljow, Oksana Dyka y Veronica Simeoni, entre otros. Fabio Luisi es el director musical.

Una portavoz de la ópera suiza señaló recientemente a Europa Press que el teatro mantenía en cartel la actuación del tenor porque, aunque se toma el asunto «muy en serio», respeta la «presunción de inocencia».

La Ópera de Zurich argumenta que no ha recibido «ningún informe negativo», ya sea de los «confidentes» internos o de la «unidad de especialistas externos para acoso y hostigamiento», y que el cantante «no ha sido condenado por ningún tribunal», al tiempo que destaca que «las diversas investigaciones formales aún están en curso y aún no han producido ningún resultado».

Mientras, siguen los testimonios de colegas de Plácido Domingo que defienden al tenor. La legendaria soprano Anna Tomowa-Sintow ha dicho que «durante los muchos años de nuestra colaboración artística siempre he comprobado que Plácido Domingo es un ser humano maravilloso y un compañero absolutamente impecable en el escenario, así como un gran artista tremendamente dedicado. Su propósito en la vida es y siempre ha sido servir a la música y las artes»

Por su parte, Maria Guleghina escribia en sus redes sociales hace una semana un texto firme, que encabezaba con la frase «¡No pasarán!» «¡Plácido Domingo -decía entre admiraciones- es el colega más amable y humano! Canté con él como tenor, como barítono y como director de orquesta. ¡Canté en Los Ángeles, donde él era el director! ¡En dos de los momentos más difíciles de mi vida me apoyó y me devolvió la vida! ¡Gran familia! ¡Marta, la mujer más inteligente, dejó su carrera por él! ¡Que las mujeres prueben su culpabilidad, aunque hoy puedan culpar a todos por sus fracasos, excepto a ellos mismos!»