La Ópera de Zúrich mantiene la actuación de Plácido Domingo en «Nabucco» la semana próxima Tras su renuncia a cantar en Estados Unidos, el tenor busca el refugio de los teatros europeos

Seguir Julio Bravo @juliobravo1963 Madrid Actualizado: 04/10/2019 02:56h

El nuevo capítulo en la triste actualidad de Plácido Domingo tiene, como su decisión de no volver a cantar en el Metropolitan de Nueva York, olor a rendición por parte del cantante. Su renuncia a la dirección general de la Ópera de Los Ángeles -que ocupaba desde hace quince años- y su decisión de no volver a cantar en Estados Unidos revelan una atmósfera contraria insostenible para el tenor. Así lo confirmaban fuentes cercanas a Domingo, que hablaban hace unos días de su abatimiento y tristeza. No falta quien pronostique que este asunto precipite su retirada.

Al cantante, sin embargo, le queda el refugio de Europa, donde tiene previstas sus próximas actuaciones. La primera, «Nabucco» en la Ópera de Zúrich (para la que están agotadas todas las localidades). Los responsables de este teatro confirmaron ayer que mantenían el compromiso. «Hemos decidido mantener el contrato con Plácido Domingo por dos razones principales. Primero, no hemos recibido ningún reporte negativo sobre él, que ha actuado varias veces en la Ópera de Zúrich durante su larga carrera», dijo a Efe la portavoz de la institución cultural, Bettina Auge. La creencia en la presunción de inocencia ha sido otra de las razones que han llevado a los responsables del teatro suizo a no cancelar la presencia del cantante español. «Plácido Domingo no ha sido condenado por ninguna corte y las investigaciones formales están en curso, y no han producido todavía ningún resultado».

Moscú, Viena y Hamburgo son los teatros a los que Plácido Domingo tiene previsto acudir en octubre y noviembre -las entradas para las dos últimas ciudades también están agotadas- antes de volver, en diciembre, a España. El Palau de les Arts de Valencia presenta «Nabucco», de Verdi, con Domingo en el papel principal los días 2, 5, 8 y 11 de diciembre. Hace unos días el director artístico del coliseo, Jesús Iglesias, reafirmaba la decisión de mantener la presencia de Domingo en el reparto. «Respetamos la presunción de inocencia al que tienen derecho todos los ciudadanos».

También le queda el apoyo de sus colegas. En los últimos días varios cantantes se han sumado a quienes desde que se revelaran las denuncias de acoso han querido manifestar su testimonio sobre el tenor; entre los últimos apoyos figuran los de Elisabete Matos, Aigul Akhmetshina, Maria Guleghina, Diego Duarte, Ermonela Jaho, Olga Borodina o Anna Netrebko (que debía haber cantado «Macbeth» con Domingo en Nueva York).