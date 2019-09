El mundo del reguetón estalla contra los Grammy Latinos Varias estrellas del género se quejan en las redes sociales de su escasa presencia en las nominaciones

Estos debían ser los Grammy Latinos más importantes de la historia, una gala de celebración, para festejar el imparable ascenso de la música latina en el mundo. Pero el tratamiento de la Academia Latina de la Grabación con el reguetón ha generado un conflicto que ya ha empezado a afear la ceremonia.

Maluma, Nicky Jam, Daddy Yankee, J. Balvin y otras superestrellas del género han mostrado su enfado en las redes por el escaso apoyo al reguetón en las nominaciones anunciadas este martes para la XX edición de los premios, que se entregarán el próximo 14 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

El gran damnificado ha sido Maluma, que ha lanzado un contundente mensaje de decepción. «Una desilusión bien cabrona no tener siquiera una nominación a los Latin Grammys. Tanto esfuerzo, el mejor disco que he hecho en mi vida, los juntes (dúos) con los que siempre soñé, Madonna cantando en español, éxitos como "HP", "11 PM", una salsa producida por el más grande, Sergio George, y en el pecho no me cabe el corazón y la entrega que puse en "11:11″. Definitivamente se queda uno confundido y sin saber qué pensar. Lo único que queda claro es que el premio más grande es ver conciertos a reventar y un público que te quiere y se identifica contigo. Los amo gente pero no puedo esconder este fucking sentimiento que me duele por dentro (emoji de corazoncito roto). Felicidades a todos los nominados de todo corazón. ¡Me da mucha alegría ver tantos parceros (amigos) ahí!».

«A pesar de estar nominado, no estoy de acuerdo de la manera que trataron al género y a muchos de mis colegas», señalaba Daddy Yankee. «Recuerden una cosa muy importante, su plataforma no fue la que creó este movimiento. Esto va más allá de un premio. Esto es cultura, credibilidad, pertinencia y respeto», asegura el pionero del género, que ha compartido el cartel que se ha convertido en imagen de la campaña de protesta.

A pesar de estar nominado, no estoy de acuerdo de la manera que trataron al género y a mucho de mis colegas. #sinreggaetonnohaylatingrammypic.twitter.com/F4pdeUP5Ck — Daddy Yankee (@daddy_yankee) 24 de septiembre de 2019

Anuel AA contestó a Yankee agradeciendo su pronunciamiento público, señalando que «los líderes de la música latina somos nosotros, con o sin un Grammy».

Por su parte, el estadounidense de origen puertorriqueño Nicky Jam, ha publicado en su cuenta de Twitter: «Saludos al público y a quienes les debo lo que soy hoy en día, mis fans!! Por la cultura y el movimiento #sinreggaetonnohaylatingrammys», difundiendo la misma imagen de protesta, que también ha compartido J Balvin junto a la frase «Por la cultura y el movimiento».

El presidente del sello puertorriqueño Pina Records, Rafael Antonio Pina Nieves, también mánager de Daddy Yankee y Natti Natascha, se ha unido a la protesta con un mensaje cargado de enfado: «Felicidades a @nattinatasha @karolg @iambeckyg por ser elegidas por el pueblo como mujeres de poder y tener el éxito que tienen sin ser medidas por una mierd* de academia votante».