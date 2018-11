Así son las canciones que el Gobierno de Navarra ha vetado por sexistas

Sin ti no soy nada

Sin ti no soy nada

Porque yo sin ti no soy nada

Qué no daría yo por tener tu mirada

Mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada

Sin ti no soy nada

Sin ti no soy nada

Porque yo sin ti no soy nada

Qué no daría yo por tener tu mirada

Mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada

Al fin y al cabo son sólo palabras que no dicen nada

Me río sin ganas con una sonrisa pintada en la cara

Me siento tan rara

Sin ti no soy nada

Sin ti no soy nada

Porque yo sin ti no soy nada

Mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada

Sin ti no soy nada

Mirando la tele y no viendo nada

Y ahora sin ti no soy nada

Solía pensar que el amor no es real,

Sin ti no soy nada ,

Siento cuando estás, y tú me das tu voz con esa fuerza

Ya ves, sé lo que me digo

Y quiero ser lo que nunca he sido

Y decirte que ya no puedo vivir sin ti

Me haces falta y ya no puedo vivir sin ti

Siento cuando estás, y tú me das tu voz con esa fuerza

Ya ves, sé lo que me digo

Y quiero ser lo que nunca he sido

Y decirte que ya no puedo vivir sin ti

Y decirte que ya no puedo vivir sin ti

a veces la maldigo por no seguir contigo.

y soplarla por ti, prometo no olvidarlo nunca.

«Te espero sentada», de Shakira

Te espero sentada en la esquina de siempre

Y más arreglada que si fuera un viernes

Sin ninguna cita hecha previamente

Pero con la plena intuición de verte

Mis ojos no paran de mirar y mirar

El oscuro pedernal de las ideas

Buscando más huecos dentro de este hueco

Buscando una luz en medio de este cielo

Mi cielo, mi cielo

Pobre de mi cielo

Mis manos las guardo porque tengo frío

Y se sienten raras dentro del bolsillo

Ha pasado ya más de una hora y media

No has aparecido, me falló mi instinto

Pero es que mi instinto

No sabe de amores

Pero es que mi instinto

No sabe que

Vivir la vida sin ti

Es algo como morir

Es caminar sin mirar

Es como cantar sin oír

Es hablar sin respirar

Es comer sin digerir

Porque yo descubrí que eres la forma perfecta

La medida exacta justa para mi y es así

Mi cielo, mi cielo

No sabe que

Vivir la vida sin ti

Es algo como morir

Es caminar sin mirar

Es como cantar sin oír

Es hablar sin respirar

Es comer sin digerir

Porque yo descubrí que eres la forma perfecta

La medida exacta justa para mi

Y es algo como morir

Es caminar sin mirar

Es como cantar sin sentir

Es hablar sin respirar

Es comer sin digerir

Porque yo descubrí que eres la forma perfecta

La medida exacta justa para mi