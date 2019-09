Bustamante reaparece en redes para disculparse por la última cancelación El cantante argumenta que no tiene «una salud de hierro», y que a pesar de que creía que podría actuar, «el destino no me lo hizo posible»

Nacho Serrano @Revista_HRB Actualizado: 20/09/2019 12:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas David Bustamante, una carrera en peligro de cancelación

Tras la polémica cancelación de su concierto en las fiestas de la localidad madrileña de Fuenlabrada, el pasado fin de semana, David Bustamante ha estado guardando silencio. Pero hoy ha vuelto a reaparecer en las redes sociales para pedir disculpas a sus seguidores.

«Amigos, hoy por fin he conseguido salir de la cama, lamento mucho no haber podido dar el concierto del pasado fin de semana en las Fiestas Patronales de Fuenlabrada. Sabéis que me debo a todos vosotros y sois la pieza fundamental de mi vida», dice el artista en un primer tuit, al que siguieron otros. «Estoy muy disgustado, pero no tengo una salud de hierro, quiero dar las gracias por la comprensión a los Fuenlabreños y a su excelentísimo Ayuntamiento. De verdad creí que finalmente podría actuar, pero el destino no me lo hizo posible».

Bustamante termina su disculpa agradeciendo el «apoyo y cariño» de sus seguidores, y convocándolos a su próximo concierto en Oviedo, en las fiestas de San Mateo: «Volveremos este sábado con mucha fuerza!!».