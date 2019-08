Billie Eilish destrona con «Bad Guy» a la imbatible «Old Town Rock», de Lil Nas X La canción fusión de rap y country de Lil Nas X batió un histórico récord, al estar durante 19 semanas entre las cien más escuchadas

Abraham Andreu Gómez @abc_cultura Actualizado: 21/08/2019 12:41h

Lo que consiguió el rapero Lil Nas X no tenía precedente alguno. Su estancia en el puesto número uno del «Billboard Hot 100», durante 19 semanas, parecía no tener fin. Pero el reinado de este joven músico –multimillonario de 20 años– llegó a su fin el pasado lunes, cuando la debutante Billie Eilish le arrebató el sitio. Eilish le seguía durante semanas en el puesto número dos con «Bad Guy», aunque parecía no conseguir la parte superior del podio.

Este adelantamiento fue gracias al lanzamiento del vídeo de «Bad Guy», con la misma estrategia que utilizó Lil Nas X. El rapero utilizó la figura de Billy Ray Cyrus –padre de la conocida Miley Cyrus– para catapultar su tema a niveles estelares, con un toque de espagueti wéstern y al más puro estilo «cowboy». El vídeo llegó a acumular 280 millones de visitas en YouTube.

Sorprendentemente, Eilish consiguió esta tarea hercúlea con su primer álbum, «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», con el que debutó en marzo a lo grande. Hay que recordar que la artista es la primera persona nacida en el 2000 que lidera esta tabla. Su vídeo de «Bad Guy» en YouTube supo aprovechar el tirón inicial de la canción, con su característica mezcla de pop, hip-hop y música electrónica. El tema ya acumula475 millones de visitas en YouTube.

Está claro que las nuevas generaciones entran pisando fuerte en el «Billboard». Lil Nas X batió el récord, desplazando a «One Sweet Day», de Mariah Carey (1995), y al fiestero tema «Despacito», de los puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee, junto a Justin Bieber, que estuvieron 16 semanas. Ahora solo queda esperar cuánto consigue mantenerse Billie Eilish a la cabeza del podio.