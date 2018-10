El aplaudido discurso de Bono contra el Brexit: «Es una pérdida de sueños compartidos, fuerzas compartidas» En su concierto del pasado 23 de octubre en el O2 Arena londinense, el cantante de U2 lamentó la salida del Reino Unido de la Unión Europea

En su concierto del pasado 23 de octubre en el O2 Arena londinense, Bono hizo un aplaudido discurso contra el Brexit, diciendo que era «una perdida de los sueños compartidos, fuerzas compartidas». «Sin vosotros somos menos», añadió.

La banda se encuentra actualmente en su gira «Experience + Innocence» y justo antes de la presentación de su tema «Get Out Of Your Own Way», Bono habló de esa votación del Reino Unido para abandonar la Unión Europea, según «NME»

El líder calificó a Londres como «una gran ciudad europea», y hablo con una bandera de la Unión con un corazón. «Acabamos de realizar una gira por toda Europa y, sin importar lo que pienses, todo lo que hemos escuchado de Madrid a Berlín y de París a Ámsterdam es que a la gente le encanta el Reino Unido», dijo.

«Ellos os aman. Y nadie quiere que te vayas. Y esa es la verdad. Para nosotros es más que una estrella de oro que cae de una bandera azul. Es una pérdida de sueños compartidos, fuerzas compartidas. Sin ti, somos menos. Sin ti, los ingleses, los escoceses, los galeses, los irlandeses del norte, somos menos».