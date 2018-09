Más de cien estafados en el concierto de U2 al comprar entradas de hasta 150 euros por internet Los seguidores engañados venían del País Vasco, Andalucía o Castilla y León. «Sabía que me iban a salir más caras al comprarlas en reventa, pero al final me han salido demasiado caras», lamenta una de las afectadas

Israel Viana

Cuando Silvia llegó desde Albacete con su novio a las puertas de WiZink Center para ver el segundo concierto de U2 en Madrid, no se lo podía creer. «Con esos tickets ya han entrado», le dijeron. Allí mismo se encontraron con otras cinco parejas sorprendidas que tenían las mismas entradas que ellos. Un policía les dijo que fueran a la comisaría del distrito de Salamanca para poner una denuncia. «Cuando llegamos, de repente, nos encontramos que había treinta parejas más», cuenta a ABC. En total, más de cien personas que habían sido estafadas al comprarle a la misma persona, a través de internet, una entrada para la esperada cita de los irlandeses en la capital. Todas a un precio de entre 120 y 150 euros.

«A principios de julio, contacté con un chico que había puesto un mensaje en www.milanuncios.com, en el que informaba de que vendía dos entradas para U2. No pude comprarlas por Ticketmaster, porque a los 30 segundos de salir a la venta ya se habían agotado, pero yo quería hacerle el regalo a mi pareja. Le encantan y llevaba 13 años esperándolos. Según decía esa persona, él no podía ir porque había roto con su pareja. En ese mensaje privado a través de la página web le puse mi teléfono y él me envió un Whatsapp, que fue por donde empezamos a hablar. Al final hicimos un trato de compra-venta por el que me mandó una foto de él con su DNI y un certificado bancario donde aparecía su número de cuenta y su nombre para hacerle el ingreso. Eran dos entradas de pista de 80 euros, que me cobró a 135 cada una. En todo momento me decía que no habría ningún problema. Yo sospechaba, pero al final me confié, así que me envió la primera entrada en pdf por correo electrónico, yo le ingresé el dinero de las dos y, después, me mandó la segunda», recuerda.

Aunque estableciendo precios diferentes, y siempre por encima de 120 euros, el presunto estafador actuó de la misma forma con las más de cincuenta parejas, respondiendo al nombre de Leandro según la fotografía que había enviado de él mismo con su supuesto DNI a través de Whatsapp. «Ahora no sabemos si es él, claro. Ya no contesta al móvil. Calculamos que pudo llevarse más de 15.000 euros. Al ser todas las mismas entradas, suponemos que los dos primeros que llegaron tuvieron la suerte de entrar», explica Silvia, que junto al resto de afectados pusieron una denuncia y ha montado grupo de Facebook al que está escribiendo más gente que sufrió la misma estafa.

Entre los engañados había seguidores del País Vasco, Andalucía y Castilla y León, entre otros sitios de España, que querían ver una de las dos únicas citas que el tour «Experience + Innocence Tour» iba a tener en el país. «Había una madre que le había regalado la entrada a su hija de 17 años para ir con ella. Estaba muy cabreada y decepcionada. Había gente incluso llorando de impotencia. Otra persona repetía: “Han jugado con nuestra ilusión, llevábamos aquí desde las 10 de la mañana”. Yo sabía que me iban a salir más caras al comprarlas en reventa, pero al final me han salido demasiado caras», lamenta.

