Otorgan por error el premio Booker a Margaret Atwood dos semanas antes del fallo del jurado La organización del prestigioso galardón de las letras inglesas ha insistido en que la elección del ganador no se conoce hasta la tarde antes de la ceremonia de entrega

ABC @abc_cultura Actualizado: 17/09/2019 17:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Rodeada de gran expectación mediática, la escritora canadiense Margaret Atwoodpresentaba «Los testamentos» recientemente en Londres. Con similar interés, suele esperar la prensa británica el anuncio de las nominaciones para ganar el Booker Prize, el prestigioso galardón de las letras inglesas.

Los dos eventos se sucedían en el tiempo con apenas unos días de diferencia. Por este motivo, ya había trascendido que Atwood entraba a formar parte de la selecta lista a los candidatos a alzarse con el galardón este año, junto a otros autores, como Deborah Levy, Elif Shafak o Salman Rushdie.

Huelga decir que, a partir de ese momento, el más absoluto secreto rodea las deliberaciones hasta que se anuncia el fallo del jurado, que en 2019 está previsto para el 14 de octubre.

Por ello, en la organización del premio ha caído como un jarro de agua fría el desliz que cometía días atrás una librería, que, accidentalmente ha sacado a la venta copias de «Los testamentos» de Atwood con un distintivo que declaraba la novela vencedora de este año.

En un tuit que ya ha sido eliminado, Matt Sperling publicaba una foto, sin mencionar la situación exacta del establecimiento, en la que aparecían varios ejemplares del libros con la pegatina que lo calificaba como el ganador.

A su lado, otras copias de «Ducks, Newburyport», de Lucy Ellmann correctamente etiquetadas como candidata al premio. Tampoco el texto que acompañaba a la foto dejaba lugar a dudas: «Se supone que no debéis usar estas pegatinas todavía».

Los organizadores del Booker Prize no han tardado en reaccionar y publicaban un comunicado en el que subrayaban que no se conocía todavía el nombre del vencedor e insistían en que los miembros del jurado no se reúnen para escogerlo hasta la misma tarde de la ceremonia de entrega.

«En la etapa de preselección para el Premio Booker, se proporcionan a las librerías de todo el Reino Unido paquetes de exhibición que incluyen pegatinas para los libros, unas para los que están incluidos en la lista de candidatos y otra para el ganador. Parece que en esta ocasión ésta última se ha colocado por error en "Los testamentos", de Margaret Atwood en lugar de la que le correspondía por su candidatura», le confirmaba un portavoz al periódico británico The Telegraph.