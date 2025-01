Jhayco, en Concert Music Festival: una noche de verano para el recuerdo

Jhayco montó la fiesta. En una noche muy calurosa en el Poblado de Sancti Petri, el puertorriqueño hizo botar a cientos de jóvenes que coreaban todos y cada uno de los temas. Sin excepción. Quien es fan de Jhayco, se sabe hasta los coros. Y no es para menos. El reguetonero, que cuenta con 30 millones de oyentes mensuales en Spotify, se ha convertido en una de las referencias de la música urbana.

Un juego de luces, el sonido de un bajo, flashes; todo iba in crescendo hasta que explotó. El silenció fue el prólogo al sonido del bombo de 'Holanda' y, con él, el rugido de todo el público, que dejó claro las ganas que tenía de una noche de reguetón. A Jhayco le acompañaron seis bailarines en el escenario y poco más. Más bien dejó que fuera su propia la puesta en escena. Fuego, humo, luces, bailarines y un micrófono. Con esos ingredientes, Jesús Manuel Nieves Cortés 'Jhayco' dejó claro lo que es la «Vida Rockstar».

El concierto fue un continuo carrusel de temazos para todo aquel que le guste el género. A un inicio espectacular solo podía seguirle una canción que mantuviera arriba el listón. Pero sonó Bad Bunny, y lo superó. 'Tarot' es verano 2022. Tal vez no seas muy fan de Jhayco o de Bad Bunny pero no importa: es escuchar ese tema y que te vengan a la cabeza todos los recuerdos de aquellas noches de verano. «Ojalá y tenga suerte. Porque no cualquiera puede llegarte».

«Es un placer estar con vosotros esta noche. Es una noche súper especial y quiero las manos en el aire porque vamos a hacer 'Memorias'». No hacía falta decir más. Sonó la base de 'Memorias' y el público se vino arriba. Fue uno de los momentos más intensos de la noche. «Hoy borro tus memorias, tu contacto y to' tus video. Llegó el final de esta historia, no te arrepientas porque ya no te creo». La multitud de jóvenes que quiso inmortalizar con su móvil el momento no iban a hacer lo mismo que Jhayco. Ese vídeo no se va a borrar, se va a guardar como oro en paño.

Jhayco alucinó con la entrega del público, que había agotado las entradas de la pista días antes al concierto. «Cádiz, un aplauso para ustedes; la energía está muy dura», afirmaba el puertorriqueño. Sin mayor interrupción, dio paso al siguiente tema. «¿Quienes son fieles aquí en Cádiz?, que levanten las manos», preguntaba para dar paso a uno de sus temas más escuchados, 'Fiel'. Fue después de 3D, cuando se apagaron todas las luces y despareció durante medio minuto para volver con 'Medusa', un tema de trap donde prima el vacileo. El corte tal vez fue provocado para destacar un cambio de estilo.

El cantante no quiso irse sin firmar autógrafos. En medio de la actuación, bajo y tuvo ese detalle con algunos jóvenes de la primera fila, que se llevaron para casa un recuerdo imborrable. «¿Me sigues o no me sigues todavía?», repetía Jhayco en innumerables ocasiones. Solo hacía falta ver para saber que sí, que le seguían adonde fuese. En 'Ley Seca', que comenzó a capela con el público, subió un joven espontáneo al escenario y se abrazó con Jhayco para terminar de cantar juntos el tema.

«Otra, otra noche, otra», cantaba el público de Concert. Tal vez por la letra de 'Homenaje (Diles) ' o tal vez por querer repetir otra noche con Jhayco como la que vivían. El show ya llegaba a su fin. Pero todos tenían en la cabeza las dos canciones que faltaban. Más de dos mil millones de reproducciones en Youtube tiene 'No me conoce', el tema del puertorriqueño con J Balvin y Bad Bunny.

Jhayco puso el punto y final como empezó: por todo lo alto. Todos y cada uno disfrutaron de 'Dakiti' porque sabían que era la última. Un show de una hora y media aproximadamente que, sin duda, queda en la memoria como una de esas noches mágicas del verano.