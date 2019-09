«Un Picasso nunca visto»: la inteligencia artificial reconstruye un boceto oculto por el propio artista

A través de una red neuronal desarrollada por dos científicos del University College de Londres se ha logrado reconstruir un boceto realizado por Pablo Picasso que en 1998 fue descubierto con ayuda de los rayos X.

«El viejo guitarrista ciego» es uno de los cuadros más populares del pintor malagueño, perteneciente a su periodo azul. En aquella época, contextualizada en los primeros años del siglo XX, Picasso vivía en París y estaba sumido en el dolor y la melancolía por el suicidio de su amigo Carlos Casagemas. Y debajo de aquel, está esta pintura hasta ahora oculta.

«Una red neuronal ha recreado una versión a todo color de una pintura de Picasso nunca antes vista, exactamente en el estilo que el artista estaba explorando cuando pintó sobre ella», informa en un tuit el «MIT Technology Review».

