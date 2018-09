Sastrón: «Guirao estaba mal informado o mal asesorado sobre SGAE» El presidente de la entidad no dimitirá por estar investigado en «la rueda de las TV»

El presidente de la SGAE, José Miguel Fernández Sastrón no se plantea dimitir de su cargo a pesar de estar investigado en relación con la llamada «rueda de las Televisiones», como se informó ayer. Así lo ha afirmado durante una rueda de prensa celebrada en la sede madrileña de la entidad. «Es muy duro encontrarte con algo como esto. Si yo no fuera el presidente de SGAE, probablemente pensaría que había metido la mano en la caja», explicó el actual dirigente de la sociedad.

Sastrón, que mostró a la prensa sus recaudaciones por derechos de autor entre 2005 y 2018, sostiene que desconoce las motivaciones del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno a la hora de llamarle a declarar, ya que «el proceso está enmarcado entre los años 2005 y 2012», mientras que su acceso al cargo de presidente no se produjo hasta 2016. «Como es normal, no me alegro de tener que acudir al juzgado. Pero sí de aclarar esta situación», expresó el músico.

Sin embargo, y como quedó demostrado en el sumario judicial al que tuvo acceso ABC el pasado mes de abril, el nombre del actual presidente de la SGAE aparece en una conversación telefónica de Nuria Rodríguez, responsable del grupo Atresmedia para la edición musical e investigada por el fraude de la rueda, en la que decía lo sieguiente: «Pensábamos que poníamos a Sastrón y lo teníamos arreglado y, mira por donde, nos sale rana». Al mismo tiempo, la llegada a la presidencia de Sastrón en 2016 se produjo gracias al apoyo de los miembros de la junta directiva relacionados directamente con la «rueda», según la investigación policial.

«Mal informado»

A pesar de que Sastrón solicitó que, en la medida de lo posible, las preguntas de los medios girasen únicamente en lo que respecta a su nueva condición como investigado, el presidente de la SGAE quiso valorar las palabras del ministro de Cultura, José Guirao, en las que dejaba en el aire una posible intervención de la entidad en caso de que esta no reconociese el derecho al voto electrónico en las elecciones del próximo 26 de octubre. «Creo que el ministro de Cultura estaba mal informado o mal asesorado. Hizo unas declaraciones que yo, como presidente de esta casa, debía contradecir», apuntó Sastrón.

El todavía dirigente de la entidad, que ayer confirmó que el voto electrónico no estará habilitado en las próximas elecciones, asegura que eso no significa que exista ningún tipo de déficit democrático, ya que se podrá votar tanto de forma presencial como por correo.