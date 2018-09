La lápida de Álora, ¿copia de la cruz picta de Inchbrayock? Un museo escocés conserva una estela con el mismo relieve que la malagueña en una de sus caras

Las sospechas sobre la enigmática lápida de Álora, que un historiador local cree haber identificado como la de sir Douglas, se han disparado tras conocerse que el Montrose Museum de Escocia conserva una pieza exactamente igual en una de sus caras. Encontrada en 1849 en un cementerio escocés, la Inchbrayock Cross está datada en el siglo IX, más de cuatro siglos antes de que la expedición escocesa llegara a tierras malagueñas.

«La cruz picta de Álora no puede ser verdadera porque es una fotocopia de la escocesa. Calca hasta sus fallos», asegura Vítor González. A este licenciado en Historia enamorado de la cultura celta, la noticia de la existencia de la cruz malagueña y su relación con un caballero escocés que murió en la batalla de Teba en 1330 le llamó poderosamente la atención porque «el arte picto dura hasta el siglo IX».

Además, le parecía haber visto la lápida en algún sitio. Consultó entre sus libros y encontró que en el museo de Montrose había una igual. «Puedes hacer la misma iconografía 100 veces, pero ninguna de las 100 veces te saldrá igual. En cambio aquí es como si se hubiese hecho un calco», dice tras comparar la fotografía del Museo de Álora con la ilustración de la cruz de Inchbrayock en una obra de Derek Hull sobre geometría del arte celta («Celtic and Anglo-Saxon Art Geometric Aspects»).

En Escocia, la Pictish Arts Society también aseguró en su cuenta de Facebook que la cruz de Álora era una copia de la cruz Inchbrayock del museo Montrose. Al parecer, a partir de un molde del siglo XIX se hicieron reproducciones de yeso que se vendieron a principios de la década de los 90. Éstas se diferenciaban de una talla por la existencia de unas pequeñas «burbujas» en la superficie. ¿Es la pieza hallada en Álora en 2003 una de estas copias?

Un cazador de Álora la encontró en 2003 a 11 kilómetros de la localidad malagueña, en las inmediaciones de las obras de construcción del AVE y la entregó al museo local. En sus salas estuvo expuesta junto a las piezas de la Edad Media, con una escueta cartela de «Estela funeraria», hasta que en 2007 un miembro de la Comisión Andaluza de Museos pidió que fuera retirada. Varios expertos fueron consultados en estos años, pero ninguno se pronunció hasta que Isidoro Otero relacionó la lápida con sir Douglas, el paladín del auténtico Braveheart.

Las hipótesis de Otero

Este historiador antequerano, que ha examinado la pieza «in situ» sigue convencido de que la estela de Álora es auténtica. «Las medidas son parecidas, pero no idénticas», resalta. La escocesa mide 73 centímetros de alto, mientras que la malagueña supera los 80.

La estela de Montrose está tallada por ambas caras, pero Otero aprecia «claras diferencias» entre ambas que le llevan a pensar que «pudo ser reutilizada». El anverso que no aparece en la de Álora «tiene un rango tipológico más antiguo que la puede llevar a la baja Edad Media», sostiene. De ahí que se haya datado la pieza en el siglo IX, a juicio de Otero. Sin embargo, «la cara principal es estilísticamente posterior y los especialistas escoceses no aportan una datación concreta».

Aunque este historiador tiene sus dudas ante las similitudes de ambas piezas, no cree que la de Álora sea falsa. «No es de yeso, y las copias (que se vendieron en los años 90) se centraban en la cruz celta no en el zoomorfo que es un cuadrúpedo ni en la escena de un personaje que le impone las manos al otro», explica.

«He visto la original y me parece improbable que alguien hiciera una falsificación moderna por la perfección del bajorrelieve, nadie podría tallar un triskel y esos motivos geométricos tan perfectos», asegura antes de apuntar a que «puede que la original sea la de Álora y la réplica la de Montrose».

La estela de Montrose fue encontrada en 1849 en el cementerio de la iglesia de Santa Brígida, una iglesia con la advocación de la familia Douglas y la expedición del paladín del rey Roberto I de Escocia -el auténtico Braveheart- «salió de Montrose, lo dice GWS Brarrow, el mayor especialista en Robert Bruce», destaca Otero. En su opinión, ambas piezas podrían ser obra de un mismo artista. «La posibilidad de que estemos ante el mismo autor anónimo y que acompañara a sir Douglas a Teba hay que valorarla», dice.

Sin embargo, los estudios historiográficos escoceses no aluden en ningún momento a sir Douglas para explicar la pieza que conservan en Montrose. En la escena en la que Otero ve la entrega del corazón de Robert Bruce al caballero escocés, aprecian a una figura que parece estar tirando del pelo demasiado largo de la figura más pequeña. Quizá Dalila cortándole el pelo a Sansón. De ahí que la estela Inchbrayock sea también conocida como la piedra de Sansón.