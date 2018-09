Qué grande es la historia de nuestro cine Puesto que sé que la decisión de abortar el flujo cotidiano y diario del cine español en la televisión pública no puede deberse a una orden de Rosa María Mateo, tengo que atribuírselo a otra persona y circunstancia

Si tuviera capacidad de no salir de asombro podría escribir ahora ese tópico de «no salgo de mi asombro» al leer, enterarme, de que nuestra televisión pública pretende estrangular sin que se note ese programa imprescindible, inagotable, inexcusable, titulado «Historia de Nuestro Cine», en el que desde hace años Elena S. Sánchez y Francisco Quintanar, además de un magnífico equipo de sabedores, historiadores y críticos de cine, construyen y explican para el espectador ese variadísimo puzle que es el edificio de un siglo de arte cinematográfico con sello propio.

Puesto que sé que la decisión de abortar el flujo cotidiano y diario del cine español en la televisión pública no puede deberse a una orden de Rosa María Mateo (la conozco desde hace muchos años y me consta que su amor por el cine, su respeto por el cine español y su voluntad por verlo, alentarlo y empaquetárselo de la mejor manera posible a los nuevos espectadores es algo que le impediría asesinarlo), tengo que atribuírselo a otra persona y circunstancia que no es Rosa María Mateo.

Por otra parte, también me consta que el partido de Gobierno, el PSOE, tiene una singular (y me temo que falseada o impostada) relación con los profesionales del cine, me cuesta aceptar que cometan un error tan grosero con un colectivo que con tanta dedicación le han cantado y bailado el agua… ¿Por qué, de dónde, con qué débil criterio han sacado la idea de quitarse de encima el mejor programa cinematográfico (casi el único) dedicado a nuestro cine?... Sería incomprensible si no tuviera una pequeña memoria (no la necesito histórica) que me apuntara que ya hicieron lo mismo con el otro gran programa de cine que teníamos los espectadores españoles, «Qué grande es el cine», un programa magnífico que dirigía José Luis Garci y que lo fulminaron a cambio de … ¡Nada!

Supongo que, como yo, otros muchos necesitan saber por qué y a cambio de qué se quita «Historia de Nuestro Cine»: no puede ser por culpa de Rosa María Mateo, tampoco por decisión chorra del PSOE (tan hábil en su pastoreo con «lo cultural»), luego ha de ser culpa del PP, y ya estamos tardando en confeccionar las pancartas alusivas contra el PP en la próxima gala de los Goya. Pena, penita, pena.