«Creemos en la libertad y no en la injusticia»: artistas y entidades culturales contra la sentencia del «procés» Santi Millán, Itziar Castro o Joan Carreras son algunos de los creadores que han manifestado su rechazo

Varias editoriales catalanas, los editores de revistas y medios digitales catalanes, el CCCB, el Festival Temporada Alta o escritores y artistas a título individual se han pronunciado este lunes contra la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso del «procés».

Edicions del Periscopi, L'Altra Editorial, Comanegra o Eumo son algunas de las editoriales catalanas que han indicado que hoy cierran sus puertas para «estar en la calle hasta que haga falta», igual como lo han hecho diversas librerías barcelonesas como la Calders, La Gralla o la Nollegiu.

El grupo Som ha querido manifestar su «rechazo a una sentencia que condena a largos años de prisión a personas que sólo intentaron que el pueblo catalán pudiera decidir libremente su futuro», mientras que los editores de revistas y medios digitales, reunidos en la APPEC, han dado a conocer su «rechazo explícito a la estrategia del Estado de abordar un problema político únicamente con acciones judiciales».

La Associació d'Escriptors en Llengua Catalana ha invitado a asociaciones y entidades ligadas al mundo de la cultura a que «paren» sus actividades ante "una sentencia tan injusta", en un momento en el que «no podemos tolerar la regresión de derechos y libertades que estamos viviendo, que amenaza también nuestra tarea como artistas y nos expone a denuncias, detenciones o exilio por el simple hecho de expresarnos».

En el CCCB (Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona) han suspendido la conversación prevista para hoy entre Fina Birulés y Marta Segarra sobre «Igualdad y libertad», que han aplazado hasta el día 16 de diciembre, «como reacción a la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo», a la vez que se han «reafirmado en la defensa de la libertad de expresión como pilar de la vida cultural y la democracia».

El Festival de teatro Temporada Alta ha rechazado «firmemente» la sentencia y se ha sumado al paro del día 18 de octubre y la Sala Flyhard de Barcelona ha anulado la función de esta noche de la obra Sàpiens porque: «rechazamos esta sentencia injusta y absolutamente bárbara que nos interpela a todos».

Teatro y escritores

La Nau Ivanow ha decidido cerrar sus puertas a partir de las 14.00 horas como protesta «por la sentencia a los presos y presas políticas».

Las sociedades musicales centenarias La Lira Ampostina y La Unió Filharmònica de Amposta han querido, asimismo, expresar su «rechazo a la sentencia».

La Fundación Joan Maragall ha expresado su «desagrado por la condena» y ha lamentado "profundamente que la judicialización de iniciativas puramente políticas y pacíficas haya desembocado en una situación muy negativa para nuestro país".

La Plataforma per la Llengua ha considerado que los políticos afectados «deben estar en libertad» y que la sentencia «es un escarmiento del estado español contra unos dirigentes que, siguiendo el mandato popular, llamaron a votar en el referéndum del primero de octubre de 2017».

El escritor barcelonés Joan Carreras, premio Sant Jordi en 2014, ha opinado que «la democracia se ha acabado en España. Ya no hay derechos fundamentales. Los que celebran la sentencia son personas indecente» y Martí Gironell ha señalado que: «No hay derecho».

La democràcia s’ha acabat a Espanya. Ja no hi ha drets fonamentals. Els que celebren la sentència són persones indecents. — Joan Carreras 🎗 📖 (@janquim) October 14, 2019

«Es un ajuste de cuentas»

El actor y humorista Santi Millán ha escrito en su cuenta de twitter: «13...12...11...10...9... No es una cuenta atrás, es un ajuste de cuentas», mientras que la actriz Itziar Castro ha dicho, tras escuchar que la gente que salía a la calle para protestar era independentista, que debía precisar que no: «Son personas que creemos en la libertad y no en la injusticia».

13...12...11...10...9........No es una cuenta atrás, es un ajuste de cuentas #SentenciaProcespic.twitter.com/b7IM9mb9gN — Santi Millán (@Santi_Millan) October 14, 2019

Acabo de escuchar en la tv de que la gente que sale a la calle para protestar por la #SentenciaProces son independentistas. Pues no! Son personas que creemos en la #libertad y no en la injusticia. #NoSoyIndependentistaPeroCreoEnLaLibertadYLaJusticia — Itziar Castro (@ItziarCastro) October 14, 2019

Otras personas del mundo de la cultura y los espectáculos que se han pronunciado han sido el actor José Corbacho, que ha considerado que las sentencias son «muchos años. Demasiados»; la cantante Elena Gadel, quien cree que hoy es un día "absolutamente horrible» o la pintora Paula Bonet, quien piensa que «esto es injusto y muy doloroso».

13 años

12 años

11 años

10 años

9 años...

Muchos años.

Demasiados.

Muchos días tristes llevamos ya y muchos otros vendrán.

Hoy es uno de esos días.

La tristeza es algo individual. Puedes sentirla o no. Yo hoy la… https://t.co/UkeL8q2McA — Jose Corbacho (@josecorbacho) October 14, 2019

Por su parte, el MACBA ha abierto sus puertas con normalidad, igual que CaixaFòrum y CosmoCaixa, según han informado fuentes de estas instituciones, quienes han indicado que en CaixaFòrum Girona y Tarragona algunos grupos escolares han anulado sus visitas a consecuencia de los cortes en carreteras.

En el Gran Teatro del Liceu han recomendado a los espectadores que tienen entradas para la representación de hoy de « Turandot» acudan hasta la Rambla «con suficiente antelación».